Con 6 allanamientos, esclarecen estafas cometidas en Ramírez y Gobernador Sola

La División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental Tala, llevó adelante minuciosas averiguaciones, que permitieron encontrar puntos en común entre algunos hechos ocurridos en distintas ciudades.

Pudo conocer Estación Plus Crespo que por denuncias de Estafas en General Ramírez -departamento Diamante- y Gobernador Sola -departamento Tala-, este viernes se realizaron 6 allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías de la jurisdicción. Los mismos se extendieron desde las 14:30 hasta la noche, en simultáneo.

Uniformados obtuvieron resultados positivos, secuestrando algunos de los elementos denunciados, como cubiertas de camión y de auto; telefonía celular, pasible de pericias; y documentación de interés.

Tres jóvenes fueron trasladados hasta la Jefatura Tala, ya que tendrían estrecha relación con la causa en cuestión, siendo identificados. Si bien fueron puestos en libertad, se mantienen supeditados al expediente.