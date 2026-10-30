Carina Spahn reconoció que estafó con seis promesas de viajes y acordó una pena condicional: podrá realizar un taller de oficio

Carina Andrea Spahn, de 54 años, oriunda de Paraná pero vive en Colonia Ensayo, sobre ruta Nº11, reconoció este viernes en un juicio abreviado que es la responsable de numerosas estafas con paquetes de viaje que la acusada ofrecía y vendía por redes sociales, pero nunca se realizaban; con la particularidad de que algunos fueron cancelados minutos antes de la partida y con todos los contratistas y sus familias aguardando infructuosamente la llegada del ómnibus.

La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dispuso un cuarto intermedio para analizar la legalidad del acuerdo de juicio abreviado que las partes acordaron en el cumplimiento de una pena de dos años de cumplimiento condicional más la observación de reglas de conducta por el plazo de tres años, que podrá sustituir con el cursado de un taller en el oficio que ella decida.

En la audiencia, la fiscal, Sofía Patat; el querellante por cuatro de los más de 20 damnificados de los que algunos pudieron recibir al menos una parte del monto por el que fueron estafados, Franco Azziani Cánepa; y el defensor público oficial, Rodrigo Juárez, solicitaron a la jueza que haga lugar al acuerdo, destacando que la totalidad de las víctimas contratantes fueron notificadas e informadas de la salida alternativa, dando su consentimiento.

Spahn reconoció su autoría en los seis hechos que se le atribuyeron entre 2024 y 2025, período en el que ofreció a través de redes sociales paquetes de viaje que luego, incluso minutos antes la partida, se cancelaban aduciendo distintas excusas que no satisfacían a los contratistas.

Daño emocional

En la audiencia, en la que estuvieron presentes varios de los denunciantes, una mujer pudo expresar lo que vivió junto a su hermano y sus sobrinos cuando se enteraron, minutos antes de la salida, que el viaje que habían programado y contratado, no se iba a realizar. La mujer, que recordó con detalle aquellos ingratos momentos y destacó que era la primera vez que la veía en persona, puesto que se comunicaban mediante mensajes de Whatsapp, y afirmó que lo que más les dolió fue “el daño emocional”.

Seis hechos

Spahn reconoció que estafó en seis hechos, con múltiples damnificados, cometidos mediantes un ardid similar: inducir a error a los contratistas respecto a que había contratado los servicios de transporte, alojamiento y demás ofrecidos, sin que ninguno se cumpliera. Así, en el primer hecho el perjuicio que reconoció cometer consistió en un viaje a Mendoza, con los contratistas esperando el colectivo infructuosamente frente a la Catedral de Paraná, por un valor de 2.712.000 pesos; en tanto que el segundo fue con paquetes con destino a Merlo, en San Luis, y Villa Carlos Paz, en Córdoba; el tercero que no se concretó se contrató con destino a Cataratas del Iguazú, en Misiones; el cuarto, con destino a Catamarca, La Rioja y San Juan, por 6.995.725; el anteúltimo era a Perú, por la suma de 2.753.370 pesos y 2.000 dólares; y el sexto, a México, por la suma de 6.380.600 pesos.

Las acusaciones indicaron que las víctimas aportaron distinta evidencia como capturas de pantalla y comunicaciones con Sphan por Whatsapp, que corroboraban los pagos en efectivo y por transferencia a la acusada a las dos cuentas que les aportaba en sendas aplicaciones. También consideraron la cantidad de hechos y damnificados, los montos y el daño emocional que les causó ver frustrados proyecto de viajes con familiares queridos, programados con mucho esfuerzo y anhelo.

La defensa también pidió la homologación del acuerdo. Reconoció que la prueba recabada es profusa y contundente, y añadió que en caso de ir a debate, el resultado también sería una pena de cumplimiento condicional, publicó APF Digital.

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