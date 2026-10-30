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Brasil le pide explicaciones a Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro

Las autoridades brasileñas quieren saber sobre la posible actuación del Gobierno de Javier Milei en la organización del traslado del excandidato presidencial.
Internacional30 de octubre de 2026

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva citó el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para que brindara explicaciones acerca de la participación del gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

De acuerdo con diarios locales, Cortés estuvo en la sede de la misión diplomática brasileña en la tarde de ayer y fue recibida por João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería y embajador responsable del departamento de Sudamérica de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil).

La representante argentina no fue recibida por las máximas autoridades de Itamaraty y tras la reunión no hubo anuncios públicos ni un comunicado oficial.

La citación se dio luego de que el excandidato presidencial brasileño atravesara territorio argentino y se subiera a un avión privado en Puerto Iguazú.

En la conversación, que duró pocos minutos, las autoridades brasileñas pidieron información sobre el operativo que permitió la salida de Bolsonaro y sobre la posible actuación del Gobierno en la organización del traslado.

Hasta ahora, Brasil no dio a conocer nuevas sanciones ni más medidas contra la Argentina.

Cortés pasó a estar al frente de la embajada de Brasil luego de que el embajador Daniel Raimondi dejara la nación vecina en agosto, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño rebajó el nivel de las relaciones diplomáticas y dejó a una encargada de negocios a cargo.

Agencia NA

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