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Libertador San Martín: La Policía llegó cuando un hombre golpeaba a su hermana

En plena madrugada, la mujer tuvo que ser trasladada hasta la guardia médica, para recibir curaciones.
Policiales/Judiciales30 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En la madrugada de este viernes, efectivos de Comisaría Libertador San Martín recibieron un alerta sobre un conflicto familiar, que se estaba suscitando en un domicilio de esa localidad. 

Inmediatamente arribó una dotación que estaba recorriendo la zona, teniendo que brindar protección y poner a resguardo a una mujer. Se precisó a Estación Plus Crespo que llegaron cuando estaba sufriendo agresiones  físicas, que luego demandaron curaciones médicas. El agresor era su propio hermano.

Los uniformados comprobaron que este hombre tenía vigentes medidas judiciales, dispuestas por el Juzgado de Paz local, evidenciándose el incumplimiento. 

Desde la Fiscalía de Diamante se ordenó la inmediata detención y traslado del acusado -de 44 años-, hacia la Alcaidía Policial, imputándosele en flagrancia la conducta.

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