La Cátedra Héctor Motta de la Universidad de Salamanca impulsa una nueva formación ejecutiva en inteligencia artificial

La Cátedra Internacional de Estudios de Liderazgo, Innovación, Desarrollo Emprendedor y Sostenibilidad Héctor Motta, de la Universidad de Salamanca (España), presenta una nueva propuesta académica orientada a formar profesionales y directivos frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

Se trata del diplomado Executive Mastery in AI and Exponential Management, que comenzará el próximo 19 de noviembre y abordará la aplicación de inteligencia artificial en la estrategia empresarial, el liderazgo, la gestión del talento, las finanzas y el marketing.

La iniciativa constituye una nueva expresión de la proyección internacional de la trayectoria y el pensamiento emprendedor de Héctor Motta, empresario oriundo de Crespo y presidente del Consorcio AFIDEER, cuya labor se encuentra vinculada con la promoción del liderazgo, la innovación, la educación y el desarrollo productivo.

Una iniciativa que conecta Entre Ríos con el mundo La Cátedra Héctor Motta constituye un espacio académico internacional dedicado al estudio y la promoción del liderazgo, la innovación, el desarrollo emprendedor y la sostenibilidad. Su propuesta se vincula con una visión del emprendimiento que entiende la formación, la generación de conocimiento y la capacidad de adaptación como herramientas fundamentales para el desarrollo de las organizaciones y las comunidades.

Esta perspectiva también forma parte del trabajo que impulsa AFIDEER en Entre Ríos, a través de la articulación entre universidades, empresas e instituciones para fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de la provincia. La nueva formación representa así una oportunidad para continuar vinculando experiencias, conocimientos y perspectivas internacionales con los desafíos que enfrentan profesionales, emprendedores y organizaciones de la región.

Una formación para los desafíos de la inteligencia artificial La propuesta académica de la Universidad de Salamanca parte de una premisa central: la incorporación de inteligencia artificial a las organizaciones requiere no solamente nuevas capacidades tecnológicas, sino también liderazgo, pensamiento estratégico y criterios éticos para la toma de decisiones.

En ese marco, el diplomado propone cuatro cursos que podrán realizarse de manera independiente o como parte de una formación integral. Los contenidos abarcan la estrategia empresarial aumentada con IA, la gestión del talento y la colaboración entre personas y tecnologías, la aplicación de herramientas inteligentes al análisis financiero y el desarrollo de estrategias de marca y marketing mediante inteligencia artificial. Inscripciones abiertas

El diplomado Executive Mastery in AI and Exponential Management comenzará el 19 de noviembre de 2026 y tendrá modalidad online sincrónica, permitiendo la participación de profesionales de diferentes países.

La propuesta permite cursar los cuatro módulos para obtener la certificación del diplomado o realizar los cursos de manera independiente.

Las personas interesadas pueden consultar el programa completo y las condiciones de inscripción en el sitio oficial de la propuesta académica. Inscripciones: https://web-production-abef1.up.railway.app/usal#diplomado

Consultas académicas: [email protected]