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La Cátedra Héctor Motta de la Universidad de Salamanca impulsa una nueva formación ejecutiva en inteligencia artificial

La iniciativa académica que lleva el nombre del empresario entrerriano, presenta un diplomado internacional sobre inteligencia artificial aplicada al liderazgo y la gestión empresarial. La propuesta comenzará el 19 de noviembre, con modalidad online, y forma parte de una agenda de formación vinculada al desarrollo emprendedor y la innovación. 
Crespo31 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Motta Hector

La Cátedra Internacional de Estudios de Liderazgo, Innovación, Desarrollo Emprendedor y Sostenibilidad Héctor Motta, de la Universidad de Salamanca (España), presenta una nueva propuesta académica orientada a formar profesionales y directivos frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. 

Se trata del diplomado Executive Mastery in AI and Exponential Management, que comenzará el próximo 19 de noviembre y abordará la aplicación de inteligencia artificial en la estrategia empresarial, el liderazgo, la gestión del talento, las finanzas y el marketing.

La iniciativa constituye una nueva expresión de la proyección internacional de la trayectoria y el pensamiento emprendedor de Héctor Motta, empresario oriundo de Crespo y presidente del Consorcio AFIDEER, cuya labor se encuentra vinculada con la promoción del liderazgo, la innovación, la educación y el desarrollo productivo.

Una iniciativa que conecta Entre Ríos con el mundo La Cátedra Héctor Motta constituye un espacio académico internacional dedicado al estudio y la promoción del liderazgo, la innovación, el desarrollo emprendedor y la sostenibilidad. Su propuesta se vincula con una visión del emprendimiento que entiende la formación, la generación de conocimiento y la capacidad de adaptación como herramientas fundamentales para el desarrollo de las organizaciones y las comunidades.

Esta perspectiva también forma parte del trabajo que impulsa AFIDEER en Entre Ríos, a través de la articulación entre universidades, empresas e instituciones para fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de la provincia. La nueva formación representa así una oportunidad para continuar vinculando experiencias, conocimientos y perspectivas internacionales con los desafíos que enfrentan profesionales, emprendedores y organizaciones de la región. 

Una formación para los desafíos de la inteligencia artificial La propuesta académica de la Universidad de Salamanca parte de una premisa central: la incorporación de inteligencia artificial a las organizaciones requiere no solamente nuevas capacidades tecnológicas, sino también liderazgo, pensamiento estratégico y criterios éticos para la toma de decisiones.

En ese marco, el diplomado propone cuatro cursos que podrán realizarse de manera independiente o como parte de una formación integral. Los contenidos abarcan la estrategia empresarial aumentada con IA, la gestión del talento y la colaboración entre personas y tecnologías, la aplicación de herramientas inteligentes al análisis financiero y el desarrollo de estrategias de marca y marketing mediante inteligencia artificial. Inscripciones abiertas

El diplomado Executive Mastery in AI and Exponential Management comenzará el 19 de noviembre de 2026 y tendrá modalidad online sincrónica, permitiendo la participación de profesionales de diferentes países.  

La propuesta permite cursar los cuatro módulos para obtener la certificación del diplomado o realizar los cursos de manera independiente.

Las personas interesadas pueden consultar el programa completo y las condiciones de inscripción en el sitio oficial de la propuesta académica. Inscripciones: https://web-production-abef1.up.railway.app/usal#diplomado  

Consultas académicas: [email protected] 

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