El Órgano de Revisión pidió informes a OSER sobre su cobertura en salud mental

Esta semana, realizó su plenario mensual el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER), con una amplia agenda de temas. En ese marco, los plenaristas acordaron realizar un pedido de informes a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) acerca del grado de cumplimiento de los compromisos para mejorar la cobertura a sus afiliados, asumidos durante una reunión desarrollada el 30 de marzo. El pedido incluso, fue presentado este mismo viernes por la mañana.

La solicitud de informes, que lleva la firma del secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera, fue dirigida al vicepresidente de la OSER, Ricardo García; ante el agravamiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, con incidencia negativa en la salud y calidad de vida de las personas afiliadas a la obra social provincial.

Algunas de las situaciones relevadas por el Órgano son “los magros montos de los reintegros por prestaciones en Psicología y las demoras excesivas en su efectivización, incluso en el caso de personas titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD), así como las deudas con instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad, que comprometen la continuidad de su funcionamiento”.

En la nota se hace referencia a la gravedad de la situación actual —como reconoce la declaración de la urgencia sanitaria en la materia— y la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar el acceso a las prestaciones y así evitar una mayor vulneración de los derechos de las personas usuarias, especialmente de aquellas que requieren apoyos y tratamientos sostenidos.

En ese sentido, la presentación efectuada solicita “detalles del grado de avance en el cumplimiento del compromiso asumidos, entre los cuales estuvieron el incremento de los montos de reintegro correspondientes a las prestaciones de Psiquiatría, Psicología y Acompañamiento Terapéutico y el reemplazo progresivo del sistema de reintegros por convenios directos con prestadores. Respecto a esto último, se pidió conocer la cantidad de nuevos convenios suscriptos desde marzo a la fecha y, en caso de mantenerse la modalidad de reintegros, los plazos promedio de tramitación y efectivización de los pagos, así como las medidas para reducir las demoras existentes”.

Asimismo, pidieron informes sobre el proyecto de implementación de servicios de atención en salud mental en las distintas sedes de la obra social, mediante consultorios y profesionales propios, sin cobro de coseguro a las personas afiliadas, e incorporación en dichas sedes otras prestaciones de salud, entre ellas Odontología, Clínica Médica y Pediatría.

Finalmente, pidieron indicar “el estado de elaboración e implementación de un sistema de arancelamiento de las prestaciones ambulatorias de salud mental brindadas a personas afiliadas en los efectores públicos provinciales, incluyendo las medidas adoptadas para su puesta en funcionamiento”.

De la reunión participaron el secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos de la Provincia, María Emma Bargagna, y representantes de organizaciones de la sociedad civil: Laureana Espasandin por la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), Norberto González y Brenda Fael por la Asociación de Usuarios y Familiares de los Servicios de Salud Mental (Aufasam) y María de los Ángeles Bogarin por el Hogar de Cristo Paraná, publicó El Entre Ríos.