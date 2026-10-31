Las Jornadas Argentinas de Mastozoología llegan por primera vez a Entre Ríos

Paraná será sede, del 3 al 6 de noviembre de 2026, de las XXXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología (JAM), el principal encuentro científico del país dedicado al estudio de los mamíferos. Será la primera vez que el evento se realice en Entre Ríos, lo que incorpora a la provincia al circuito de sedes de una convocatoria que se desarrolla desde 1985.

Las jornadas son organizadas anualmente por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM). Durante cuatro días, investigadores, estudiantes y especialistas participarán de presentaciones orales, paneles, simposios y mesas redondas para compartir avances y resultados de investigaciones científicas, consignó Demo Comunicación.

Qué es la mastozoología y por qué es importante

La mastozoología, también conocida como mamalogía, teriología o mamiferología, es la rama de la zoología dedicada al estudio de los mamíferos. Esta disciplina investiga a los animales vertebrados que se caracterizan, entre otros rasgos, por tener pelo, glándulas mamarias, diafragma muscular y una articulación mandibular específica.

Su campo de estudio comprende miles de especies terrestres, acuáticas y voladoras, entre ellas roedores, murciélagos, cetáceos y felinos.

La investigación mastozoológica permite conocer la biodiversidad, comprender el funcionamiento de los ecosistemas y estudiar las amenazas que enfrentan las distintas especies. Sus resultados se difunden en publicaciones especializadas, como Mastozoología Neotropical, y se conservan en colecciones biológicas de museos y fundaciones, que resguardan pieles, esqueletos y tejidos utilizados en estudios evolutivos y sistemáticos.

Las Jornadas de Mastozoología llegan por primera vez a Entre Ríos

Las Jornadas Argentinas de Mastozoología tienen una característica federal: cada edición se realiza en una localidad diferente para favorecer la participación de especialistas de todas las regiones del país.

Desde su primera convocatoria, realizada en Mendoza en 1985, el encuentro pasó por 15 jurisdicciones argentinas: 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la edición de 2026, Entre Ríos se incorpora por primera vez a ese recorrido.

La convocatoria reúne a investigadores, estudiantes de biología, veterinaria y paleontología, además de representantes de organismos gubernamentales, como Parques Nacionales y ministerios de Ambiente, y de organizaciones no gubernamentales.

La asistencia varió a lo largo de los años. En las ediciones recientes participaron entre 180 y 500 personas, mientras que el récord histórico corresponde a la XIII edición, realizada en Iguazú en 1998, que superó los 1.000 asistentes.

Entre los objetivos de las jornadas se encuentran difundir los avances de la investigación científica sobre mamíferos, promover el intercambio científico y técnico, impulsar la colaboración entre grupos de investigación e incentivar la formación de nuevos especialistas en distintas áreas de la mastozoología.

Paraná medirá la huella de carbono del encuentro científico

Una de las novedades de esta edición será la medición de la huella de carbono del evento. La iniciativa estará a cargo de la Comisión Organizadora Local, con el asesoramiento de Consultoría Chiita.

El relevamiento permitirá cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la organización y la participación de los asistentes. Entre los aspectos contemplados se encuentran los traslados y alojamientos, el consumo energético de la sede y la gestión de residuos.

Los organizadores señalaron que el cambio climático constituye una de las principales amenazas para los ecosistemas y la biodiversidad. En ese marco, la medición permitirá identificar las principales fuentes de emisiones y evaluar estrategias de mitigación para futuras ediciones.

La propuesta también busca posicionar a las Jornadas Argentinas de Mastozoología como un encuentro sustentable y utilizar la experiencia como herramienta educativa para la comunidad académica.

Cuándo se realizan las Jornadas Argentinas de Mastozoología en Paraná

Las XXXVII Jornadas Argentinas de Mastozoología se desarrollarán del 3 al 6 de noviembre de 2026 en Paraná.

La información sobre el cronograma de actividades, la inscripción y las modalidades de participación se encuentra disponible en el sitio oficial del encuentro: JAMSAREM