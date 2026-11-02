Patronato se juega la permanencia ante Atlético de Rafaela: qué necesita para salvarse

Este lunes Patronato se juega la permanencia en la Primera Nacional cuando visite a Atlético de Rafaela, a partir de las 15, en el marco de la última fecha del campeonato. El conjunto de Paraná, dirigido por Marcelo Fuentes, llegará al compromiso con la obligación de conseguir un resultado favorable para evitar el descenso. Una victoria le garantizará continuar en la segunda categoría del fútbol argentino, mientras que un empate o una derrota lo obligarán a depender de otros resultados.

El Rojinegro afrontará uno de los encuentros más importantes de su temporada, después de una campaña marcada por dificultades deportivas y numerosas lesiones. La definición se trasladará a territorio santafesino, donde el equipo buscará asegurar su continuidad sin necesidad de disputar instancias adicionales.

La atención también estará puesta en el enfrentamiento entre Nueva Chicago y Chacarita, cuyo resultado podría influir directamente en la situación de Patronato si no consigue los tres puntos ante Atlético de Rafaela.

Qué necesita Patronato para evitar el descenso

El panorama para Patronato presenta una posibilidad concreta de resolver su situación por sus propios medios. Si derrota a Atlético de Rafaela, asegurará automáticamente su permanencia en la Primera Nacional, independientemente de lo que suceda en los demás partidos de la jornada.

En cambio, si el conjunto entrerriano empata o pierde, deberá esperar el resultado del encuentro entre Nueva Chicago y Chacarita. Según la combinación de marcadores, podría quedar comprometido con el descenso o verse obligado a disputar un partido desempate.

Por ese motivo, el principal objetivo del equipo dirigido por Marcelo Fuentes será conseguir una victoria como visitante y evitar cualquier especulación sobre los resultados de sus rivales directos.

Patronato completó su preparación para la última fecha

Durante la semana previa al encuentro, el plantel profesional desarrolló una planificación especial para llegar en las mejores condiciones posibles a la definición del campeonato.

Los primeros entrenamientos se realizaron en el predio La Capillita, mientras que los últimos trabajos fueron trasladados al estadio Presbítero Bartolomé Grella, en barrio Villa Sarmiento.

El cuerpo técnico encabezado por Marcelo Fuentes buscó ajustar aspectos físicos, tácticos y futbolísticos, con especial atención a la disponibilidad de jugadores después de una temporada en la que las lesiones condicionaron distintas etapas del campeonato.

El viaje a Rafaela y la concentración del plantel

La planificación establecida por Patronato contempló una concentración anticipada en Paraná desde el sábado, con el objetivo de mantener al grupo enfocado en el compromiso decisivo.

Durante el domingo, los futbolistas tenían previsto realizar una última activación y trabajos livianos antes de emprender el viaje hacia Rafaela. Una vez en la ciudad santafesina, la delegación quedaría alojada hasta el momento del encuentro.

La organización de los últimos días apuntó a garantizar el descanso de los jugadores y completar la preparación para una jornada que definirá el futuro deportivo del club.

El partido se jugará sin hinchas visitantes

El encuentro entre Atlético de Rafaela y Patronato se disputará sin público visitante, por lo que los simpatizantes rojinegros no podrán acompañar al equipo desde las tribunas del estadio santafesino.

De esta manera, los hinchas deberán seguir las alternativas del partido desde Paraná y otras localidades de Entre Ríos, en una jornada que concentrará la atención de quienes acompañaron al club durante toda la temporada.

Patronato dependerá de sí mismo para asegurar su continuidad en la Primera Nacional. El triunfo ante Atlético de Rafaela será suficiente para alcanzar ese objetivo y evitar que la definición de la permanencia quede condicionada por otros resultados.

Elonce