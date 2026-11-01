Carlos Johnson y Ximena Simeone ganaron la Maratón de la Avicultura

“Una verdadera fiesta del deporte y del encuentro, la que vivimos acá en el punto de largada y de llegada, como así también en las diferentes partes por donde pasó el recorrido de los dos circuitos. Los atletas, los grupos de running, los gimnasios, los clubes y las distintas disciplinas deportivas, la familia, los amigos, todos participando corriendo, caminando y alentando. Vivimos una gran tarde para celebrar juntos esta iniciativa donde promovemos hábitos saludables que le hacen muy bien a las personas y a la sociedad”, destacó el intendente Marcelo Cerutti.

Mientras que, Mariela Gallinger (presidente de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura), destacó “la participación de la gente en la maratón, el correcto armado y señalización de los circuitos para el recorrido y las ganas de la gente de participar en los 10 y 5 km. Entre todos, los sectores privados y públicos estamos realizando un gran esfuerzo para vestir de fiesta nuestra ciudad, con un trabajo de varios meses para que todos disfruten de cada atractivo que ofrecemos dentro de la Fiesta Nacional de la Avicultura”.

CLASIFICADOR DE LOS 10 KM. COMPETITIVOS

-General Mujeres

1ª) Ximena Simeone (Puerto Yerúa) 38’ 42’’

2ª) Daniela Penoni (Chajarí) 40’ 09’’

3ª) Avril Pérez (Buenos Aires) 40’ 38’’

4ª) María Victoria Rivero (Victoria) 40’ 55’’

5ª) Rosa Monzón (Feliciano) 43’ 28’’

-General Varones

1º) Carlos Johnson (Monte Vera) 31’ 48’’

2º) José Zabala (Humboldt) 32’ 33’’

3º) Máximo Andino (Victoria) 33’ 08’’

4º) Sebastián Sosa (General Piran) 33’ 24’’

5º) Santiago Zabala (Humboldt) 34’ 15’’

-General Mujeres de Crespo

1ª) Manuela Gómez 45’ 07’’

2ª) Sheila Waigel 45’ 47’’

3ª) Carla Gabás 47’ 19’’

4ª) Berenice Carrasco 48’ 26’’

5ª) Araceli Gottig 48’ 39’’

6ª) Sol Altamirano 48’ 48’’

7ª) Lucía Altamirano 51’ 13’’

8ª) Erica Bauer 52’ 42’

9ª) Noelia Ygich 53’ 03’’

10ª) Mónica Aguiar 53’ 17’’

-General Varones de Crespo

1º) Daian Usinger 35’ 29’’

2º) Fabricio Fernández 36’ 57’’

3º) Walter Jacob 37’ 33’’

4º) Gaspar Weber 39’ 24’’

5º) José María Gerstner 39’ 59’’

6º) Gastón Miño 40’ 00’’

7º) Maximiliano Weimer 40’ 34’’

8º) Maximiliano Ulrich 42’ 31’’

9º) Gabriel Bernhardt 42’ 52’’

10º) Jonathan Kappes 44’ 03’’