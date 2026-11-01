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Se extiende alerta amarillo por tormentas en 12 departamentos de Entre Ríos este domingo

El SMN informa que este domingo se presentará inestable, pero se esperan tormentas fundamentalmente a la noche.
Entre Ríos01 de noviembre de 2026

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tormentas lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que se extiende el alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos. Será este domingo por la noche y quedan incluidos 12 departamentos. De todas maneras, se prevén precipitaciones aisladas toda la jornada.

Las zonas incluidas son las siguientes: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Uruguay y Tala.

“El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual”, indicó el SMN.

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