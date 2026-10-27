Fin de semana a puro voleibol

Las distintas formaciones salieron a la cancha en la Asociación Paranaense de Voleibol, en la Liga Maxi Voley La Roca y en el Torneo Abierto de San Genaro (Santa Fe).

Primera varones

El plantel de Primera división masculina de la Escuela Municipal de Crespo venció a Oro Verde por 3 a 2, en un atractivo e intenso partido jugado el sábado 24 de octubre en el estadio ‘Arena Celeste’ de la Asociación Deportiva y Cultural. El encuentro correspondió a un nuevo capítulo del Torneo Oficial de la APV.

El plantel estuvo integrado por: Juan Daniel Carrasco, Joaquín Reula, Jair Retamar, Eric Engel, Lucas Kuxhaus, Germán Britos, Valentino Krenz, Ezequiel Bruggeman, Joaquín Albornoz, Ariel Martínez, Nicolás Britos y Gerónimo Godoy. DT: Alejandro Brambilla. Asistente: Aixa Rey.

Sub 12 inicial

La formación Sub 12 Inicial de la EMC se presentó en el Polideportivo Municipal ‘Alejandro Vera’, del Parque Vieytes en la localidad de San Benito.

Fue triunfo sobre la escuadra anfitriona por 2 a 1, el sábado 24 de octubre. El equipo estuvo integrado por: Alma Días, María Paula Hergenreder, Candela Müller, Francisca Ramírez, Nahiara Torres y Martina Vergara. DT: Ignacio Leiva.

Primera mujeres

El equipo de Primera mujeres de la EMC logró tres triunfos en la continuidad del Torneo de la Liga Maxi Voley La Roca.

La programación se jugó en la capital provincial, el domingo 25 de octubre. Las victorias fueron sobre: Sionista (2-0), Rústicas (2-1) y Roma (2-0).

El plantel estuvo integrado por: Eliana Cabrol, Alejandra Rivero, Ana Rodríguez, Yohanna Neifert, Lara Salomón, Camila Carrere, Bárbara García, Camila Gottig y Verónica Folmer. DT: Aixa Rey.

Sub 18

El domingo 25 de octubre la EMC venció como visitante a Atlético Neuquén (3-0), en la capital provincial, en la continuidad de la competencia de la APV.

La formación estuvo conformada por: Malena Steinle, Maite Lell, María José Feder, Xiomara Schonfeld, Felicia Alba, Juanita Viana, Mía Schneider, Rocío Serfas, Sol Spessot, Martína Olivo y Bianca Forni Sack. DT: Alejandro Brambilla.

Sub 12 – Sub 14

Dos planteles de la Escuela Municipal de Crespo intervinieron en el ‘3º Torneo Abierto Nacional e Internacional de Vóley – Copa Ciudad de San Genaro’ que se llevó a cabo el 24 y 25 de octubre de 2026 en las instalaciones del Club Atlético San Genaro (Santa Fe).

El equipo Sub 12 logró el quinto puesto en la Copa de Oro. El sábado, en la fase de zona, logró triunfos ante Estudiantes ‘A’, CAA LR y Paysandú B (todos por 2-0). Sólo perdió ante Bancario ‘A’ (2-0). El domingo venció a San Jerónimo ‘B’ (2-0) y cayó ante Bancario ‘A’ (2-0). Integraron la formación: Julieta Almada, Trinidad Goette, Delfina Bernhardt, Sofía Randisi, Luana Serfas, Chiara Gareis, Agustina Fehlauer y María Sione. DT: Azul Holdstein.

La Sub 14, por su parte, logró el sexto puesto en Copa de Oro. El sábado, en zona, vencieron a San Genaro (2-0) y CAI ‘A’ (2-0) y perdieron ante Alma Juniors (2-1). El domingo sumaron triunfos sobre Bancario ‘A’ (2-1) y Casildense ‘B’ (2-0). En tanto que no pudieron ante Sonder (0-2). Para la EMC jugaron: Justina Di Bello, Celene Kern, Kiara Arin, Gudalupe Laguna, Alfonsina Maneiro, Valentina Haberkorn, Camila Folmer, Agostina Piray, Alma Lía, Sofía Figueroa, Virginia Martínez, Paulina Bussón y Ariana Olivera. DT: Azul Holdstein.

Mini

El domingo 25 de octubre se realizó el noveno encuentro para categoría Mini organizado por la APV. La programación se llevó adelante en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes.

Además de la entidad anfitriona, también estuvieron: Escuela Municipal de Crespo (con 28 niñas y niños), Paracao, Patronato, Universitario, Lapan y Escuela Municipal de Valle María.

Lo que se viene...

-Jueves 29 de octubre: Nueva presentación de la Escuela Municipal de Crespo en el Torneo Oficial de Primera división masculina de la APV.En esta oportunidad recibirá a Paracao azul.El partido se jugará desde las 22:00, en el estadio ‘Arena Celeste’ de la Asociación Deportiva y Cultural.

-Viernes 30 de octubre: Triangular de categoría Sub 16, Torneo Oficial de la APV, en el Polideportivo Municipal ‘Alejandro Vera’, del Parque Vieytes de San Benito. La Escuela Municipal de Crespo jugará ante: Sionista (18:30) y Rowing (19:30).

-Sábado 31 de octubre: La Primera división masculina de la Escuela Municipal de Crespo recibirá a su similar de la Universidad Adventista del Plata (UAP). El encuentro, que marca la continuidad del Torneo Oficial de la APV, comenzará a las 21:00, en el estadio ‘Arena Celeste’ de la Asociación Deportiva y Cultural.

-Domingo 1º de noviembre: El estadio ‘Arena Celeste’ de la Asociación Deportiva y Cultural tendrá partidos correspondientes a un nuevo triangular para la categoría Sub 16, en el marco del certamen oficial de la APV. La Escuela Municipal de Crespo jugará ante Estudiantes ‘A’ (10:00) y Neuquén rojo (12:00). Mientras que, Estudiantes y Neuquén se medirán a las 11:00.

-Lunes 2 de noviembre: En la continuidad del certamen de la APV, la categoría Sub 16 enfrentará a Sportivo Entre Ríos. Será desde las 20:00, en el Polideportivo Municipal ‘Alejandro Vera’, del Parque Vieytes de San Benito.

-Domingo 8 de noviembre: Encuentro de Minivoleibol de la APV, coordinado por la Escuela Municipal de Crespo. La programación se jugará desde las 10:00, en el estadio ‘Arena Celeste’ de Cultural.