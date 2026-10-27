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Decomisaron 400 kilos de pescado que eran transportados sin cadena de frío

El SENASA detectó una camioneta con dorados, sábalos y otras especies sin refrigeración adecuada ni documentación obligatoria. La mercadería era trasladada desde Concordia hacia Corrientes.
Policiales/Judiciales27 de octubre de 2026

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Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decomisaron en una ruta entrerriana, una carga de 400 kilos de pescado de río que era trasladada en infracción a la normativa sanitaria vigente, poniendo en riesgo la salud de quienes la consumieran.

Durante una inspección de rutina en el “Puesto Cerrito”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, del departamento Federación, agentes del Centro Regional Entre Ríos del SENASA verificaron un vehículo que transportaba una carga de productos pesqueros (46 piezas de dorado, 28 piezas de sábalo, 50 kilogramos de bagre y ejemplares de boga, bagre amarillo, moncholo y patí) proveniente de la localidad entrerriana de Concordia, con destino a la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, sin mantener la cadena de frío necesaria para garantizar su adecuada conservación y prevenir riesgos para la salud de las personas.

Además, la carga no contaba con el Permiso de Tránsito obligatorio para el movimiento de productos pesqueros y el vehículo carecía de la habilitación correspondiente del SENASA y no reunía las condiciones necesarias para el transporte de sustancias alimenticias.

Ante estas infracciones, que constituyen una presunta transgresión al Decreto N ° 4238/68 y al Capítulo XXVI del Código Alimentario Argentino, se procedió al decomiso total de la mercadería y se dio intervención a la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.

Desde el SENASA recordaron a productores, transportistas y comercializadores la importancia de cumplir con la normativa sanitaria vigente para asegurar la inocuidad de los alimentos, proteger la salud de las personas y garantizar la trazabilidad de los productos durante toda la cadena de comercialización.

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