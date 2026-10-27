Un conductor chocó a dos mujeres en moto y se incrustó contra una vivienda: dio positivo en alcoholemia

Un conductor alcoholizado chocó a dos mujeres que circulaban en moto y terminó impactando contra el portón de una vivienda en la intersección de calles Rondeau y Garat, en Paraná. El siniestro ocurrió durante la noche del lunes y dejó a las motociclistas lesionadas, aunque ninguna sufrió heridas de gravedad.

El jefe de la comisaría cuarta, Lucas Acosta, explicó a Elonce que el accidente involucró a una camioneta Volkswagen Caddy, una motocicleta y un tercer vehículo que circulaba en sentido contrario.

El conductor de la camioneta dio positivo en el control de alcoholemia, con aproximadamente 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre. La Policía retuvo el vehículo y dio intervención a la Fiscalía, que inició actuaciones por lesiones culposas.

Cómo ocurrió el choque en Rondeau y Garat

Según detalló Acosta, las dos mujeres se desplazaban en una motocicleta y se disponían a cruzar la intersección cuando fueron alcanzadas desde atrás por la Volkswagen Caddy.

Tras ese primer impacto, la motocicleta tuvo contacto con otro automóvil que circulaba en sentido contrario, lo que provocó que las ocupantes cayeran sobre el asfalto.

“El Volkswagen Caddy colisiona al motovehículo y, a su vez, transitaba otro vehículo en la mano contraria. Solamente lo rozó con el lateral e hizo girar el motovehículo, y las mujeres cayeron a la cinta asfáltica”, explicó el comisario.

Luego de la colisión, el conductor de la camioneta perdió el control y terminó impactando contra el frente de una vivienda.

El vehículo golpeó el portón de una cochera y provocó daños en su estructura metálica.

Dos mujeres heridas y una trasladada al hospital

Las dos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionadas como consecuencia de la caída.

Una de ellas fue trasladada al hospital San Martín para recibir atención médica y realizarle los estudios correspondientes.

“La mujer que iba como acompañante resultó con traumatismos en ambas piernas. Se le hicieron los estudios de rigor y no presentaba lesiones de consideración”, informó Acosta.

El jefe policial confirmó que ambas motociclistas llevaban colocados los cascos reglamentarios y contaban con la documentación habilitante.

También destacó que, al momento del impacto contra la vivienda, no había peatones sobre la vereda.

El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia

Personal policial y de Tránsito realizó controles de alcoholemia a los conductores involucrados en el accidente.

“Se realizó el test de alcoholemia al conductor del Volkswagen Caddy y dio positivo. Se dio intervención al personal de Tránsito y se procedió a la retención del vehículo”, precisó Acosta.

El funcionario indicó que la medición fue de aproximadamente 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en Entre Ríos rige la normativa de alcohol cero al volante.

Además, confirmó que se informó lo sucedido a la Fiscalía de turno y se iniciaron actuaciones por lesiones culposas contra el conductor de la camioneta.

Investigan la velocidad a la que circulaban los vehículos

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Personal de Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del choque.

Consultado sobre la velocidad de los vehículos, Acosta explicó que ese dato deberá determinarse mediante los estudios técnicos.

El jefe de la comisaría cuarta también señaló que los involucrados son vecinos de la zona y mencionó antecedentes de siniestros viales en sectores cercanos, particularmente en la intersección de Rondeau y Brown.

Mientras avanza la investigación, las actuaciones judiciales se concentran en establecer las responsabilidades del conductor de la Volkswagen Caddy, cuyo resultado de alcoholemia fue positivo.