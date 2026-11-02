La Escuela Técnica de Crespo presentó el auto eléctrico que competirá en Junín

La actividad se realizó el viernes 30 de octubre frente al establecimiento escolar, con la presencia de autoridades municipales, integrantes de la comunidad educativa, alumnos y familiares.

La Escuela Técnica de Crespo vivió una jornada especial el pasado viernes 30 de octubre, con la presentación oficial del auto eléctrico que sus alumnos construyeron para participar del Desafío ECO YPF 2026. Frente al edificio escolar, sobre calle San Martín, quedó expuesto el resultado de meses de trabajo, dedicación y esfuerzo compartido, en un proyecto que permitirá a la institución participar por primera vez de esta competencia nacional.

De la presentación participaron el intendente de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti; el rector del establecimiento, Eduardo Osuna; funcionarios municipales, docentes, integrantes de la comunidad educativa, padres y familiares de los estudiantes que formaron parte de la iniciativa.

El vehículo, identificado con el número 43, fue construido por ocho estudiantes junto a dos docentes, quienes trabajaron en las distintas etapas de diseño, fabricación y montaje, aplicando conocimientos adquiridos durante su formación técnica.

La presentación permitió compartir con la comunidad el resultado de una iniciativa que trascendió las aulas y los talleres, y que encontró en el acompañamiento de las familias, empresas, comercios e instituciones locales un respaldo fundamental para poder concretarse.

Un proyecto que comenzó como un sueño

Como había contado Mirna Fischer, mamá de uno de los alumnos involucrados, en una entrevista anterior con Estación Plus Crespo, la idea de participar en el Desafío ECO YPF comenzó a gestarse hace varios meses, y a partir de mayo de este año, se puso en marcha el trabajo concreto para construir el automóvil.

La propuesta involucró a ocho estudiantes y dos docentes, con una importante participación de alumnos de cuarto año. La construcción permitió integrar diferentes áreas de la formación técnica, entre ellas tornería, soldadura, armado de componentes, elaboración de dibujos técnicos y conocimientos de electricidad.

No se trató simplemente de ensamblar un vehículo, sino de desarrollar una experiencia educativa en la que los jóvenes pudieron poner en práctica lo aprendido durante su recorrido escolar, enfrentándose a los desafíos que implica llevar adelante un proyecto de estas características.

El acompañamiento de toda una comunidad

Uno de los aspectos destacados durante las entrevistas previas fue el esfuerzo realizado para reunir los recursos económicos necesarios.

La presentación del viernes fue también una oportunidad para que quienes colaboraron pudieran conocer el resultado de ese esfuerzo colectivo y ver el automóvil terminado.

El desafío que espera en Junín

El próximo paso será trasladar el vehículo hasta la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, donde entre el 6 y el 8 de noviembre se desarrollará una nueva edición del Desafío ECO YPF, en el autódromo Eusebio Marcilla.

La competencia reunirá a 155 escuelas técnicas de distintos puntos del país, cuyos estudiantes pondrán a prueba los vehículos eléctricos diseñados y construidos en sus respectivos establecimientos.

El automóvil de Crespo deberá superar la verificación técnica correspondiente antes de quedar habilitado para participar de las pruebas previstas durante el fin de semana.

Para la Escuela Técnica Nº 35 será su primera participación en este certamen, representando no solamente a la institución y a la ciudad, sino también a la provincia de Entre Ríos.

El equipo comparte sus avances y actividades a través de las redes sociales bajo el nombre Impulse 35, donde se puede seguir el recorrido de esta experiencia educativa.

La presentación del auto eléctrico dejó en evidencia el valor de una propuesta que combina educación, innovación, conocimientos técnicos y trabajo en equipo. Detrás del vehículo que viajará a Junín hay estudiantes que asumieron un desafío, docentes que acompañaron el proceso y familias e instituciones que aportaron para transformar una idea en una realidad.

Ahora, el auto número 43 está listo para salir a la pista y llevar el nombre de Crespo a una competencia nacional.