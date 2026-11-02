El Ejecutivo recibió a empresa crespense, ganadora provincial del Concurso Emprendimiento Argentino

En la mañana de este 2 de noviembre, el Intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, mantuvieron un encuentro con Jaime Dubner, director de Laboratorio Chilcas, y su equipo de trabajo. Resultaron ganadores provinciales del Concurso Emprendimiento Argentino, en la categoría Tecnológico y/o Científico – Crecimiento y Expansión. La distinción reconoce la innovación, el desarrollo y el potencial de crecimiento de su emprendimiento. Compartieron la experiencia y detalles de cómo se desarrollará la participación en la final nacional.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Marcelo Cerutti expresó: "Por nuestras profesiones nos conocemos hace mucho, y es una satisfacción hablar del desarrollo de su empresa, todos los logros que ha conseguido, la participación en Congresos Nacionales, el haber obtenido distintas certificaciones y ahora el concurso. Hay un camino iniciado de traspaso que tiene que conseguir la fitoterapia tradicional, para que los médicos podamos recetarla, usarla, y que la gente lo conciba como un producto más".

"Como a muchos otros emprendedores, los acompañamos y estamos viendo la posibilidad de desarrollar algún trabajo en conjunto, con la Facultad de Agronomía. Justo hay una docente que forma parte de su equipo, que podría promover el cultivo de estas hierbas y demás; como para que también la comunidad participe. Pero habrá más instancias de diálogo, ahora celebramos el logro. Crespo tiene una diversidad en su universo emprendedor, no solamente en avicultura, sino que en estos emprendimientos -que parecen más alternativos, pero también generan mano de obra, ingresos y hacen bien a la población-, también nos destacamos".

Jaime Dubner sostuvo que "el alcance de avanzar en el concurso, se traduce en hacernos visibles a nivel nacional, poder integrarnos al ecosistema empresarial del país. Ese es el objetivo, por el que se nos ha convocado y en la participación nos ha ido muy bien. Estamos habidos de mostrarnos, no solamente como empresa, sino los atractivos de la región, de esta comunidad. El desarrollo de la empresa es parte de la comunidad, que también ha entendido y aceptado nuestra propuesta de fitoterapia, de lo nutracéutico y el efecto séquito que trabajamos a través de las plantas medicinales. Se apunta a la integración interinstitucional con la Facultad de Agronomía, la UCA de Santa Fe, Farmacia y Medicina de la UAP, es bien regional. Ahora se viene una gran oportunidad, a la que creemos podemos llegar muy bien, y sobre todo por el uso de plantas autóctonas de Entre Ríos".

Una de las integrantes del equipo señaló que "la próxima instancia será el 19 y 20 de noviembre, en Buenos Aires. Se hará la misma exposición que se realizó días pasados en Paraná, consistente en 3 minutos para explicar el proyecto. El concurso tiene 5 criterios de evaluación".

En cuanto a la expectativa, hicieron saber que "la intención es seguir avanzando en investigación. Nosotros estamos trabajando fuertemente en inscribir nuevas especies en el Código Alimentario Argentino, para que se regularicen muchos productos con los que venimos trabajando".

Por último, invitaron a "una jornada interdisciplinaria que se va a realizar el sábado 7, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Oro Verde, más precisamente en el Jardín Botánico. Está destinada a profesionales, estudiantes y público en general, interesado en conocer el uso de plantas nativas -de nuestra región- en productos que normalmente son suplementos dietarios, pero que aportan muchos nutrientes y son terapia necesaria para nuestro cuerpo".