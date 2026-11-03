google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Rita Wagner quedó entre las cinco finalistas del Premio Mujer Empresaria FEDER 2026

La representante de Crespo avanzó a la última instancia del certamen por elección del público en redes sociales. La comunidad respondió a la convocatoria con más de mil «Me gusta» en Instagram, permitiéndole continuar en carrera por esta distinción provincial.
Crespo03 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

¿Querés ver más noticias nuestras en Google? googleMarcanos como fuente preferida

Rita Wagner, representante de la ciudad de Crespo, logró ubicarse entre las cinco finalistas del Premio Mujer Empresaria FEDER 2026, luego de una instancia de votación en redes sociales que contó con un importante acompañamiento de la comunidad.

Rita Wagner es una de las cinco finalistas del Premio Mujer Empresaria FEDER 2026 gracias al apoyo de la comunidad en redes sociales.

El pasado viernes 30 de octubre se había informado que la crespense integraba el grupo de las 12 finalistas de este reconocimiento organizado por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER). A partir de allí, desde el Centro Comercial de Crespo se convocó a vecinos y allegados a ingresar a la publicación de Instagram y acompañar su candidatura con un «Me gusta».

La respuesta superó las expectativas y este domingo se confirmó que Rita consiguió avanzar a la última etapa del certamen, quedando entre las cinco seleccionadas por elección del público. La publicación reunió más de mil apoyos, reflejando el acompañamiento que recibió desde Crespo.

Una trayectoria comercial de dos décadas

La postulación de Rita Wagner surgió a partir de una elección realizada por el Centro Comercial de Crespo, que consideró distintos aspectos de su recorrido, entre ellos su trayectoria comercial, el desarrollo de su actividad, el crecimiento de su emprendimiento y los comienzos de su camino empresarial.

Con 20 años de trayectoria en el ámbito comercial, Wagner fue construyendo su recorrido a través de distintas etapas y espacios de trabajo, hasta alcanzar el desarrollo de un emprendimiento con espacio propio. Su historia fue considerada para representar a Crespo

 en una distinción que busca reconocer a mujeres empresarias de Entre Ríos.

wagner-rita1
La postulación de Rita Wagner surgió a partir de una elección realizada por el Centro Comercial de Crespo

Agradecimiento a la comunidad

Desde el Centro Comercial de Crespo expresaron su agradecimiento a todas las personas que se sumaron a la convocatoria y acompañaron a la representante local con su apoyo en Instagram.

El respaldo recibido permitió que Rita Wagner avanzara a la instancia definitiva del Premio Mujer Empresaria FEDER 2026, llevando el nombre de Crespo a una nueva etapa de este reconocimiento provincial.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
ITU Crespo_mayo 2025

ITU Crespo: Comienza la inscripción para el ciclo lectivo 2027

Estación Plus Crespo
Crespo01 de noviembre de 2026
Desde el 2 de noviembre la Facultad de Ciencia y Tecnología abrirá el período de inscripción regular para cursar sus carreras de grado y pregrado en 2027. En el caso del ITU|FCYT Sede Crespo la propuesta académica es la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo