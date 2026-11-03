Rita Wagner quedó entre las cinco finalistas del Premio Mujer Empresaria FEDER 2026

Rita Wagner, representante de la ciudad de Crespo, logró ubicarse entre las cinco finalistas del Premio Mujer Empresaria FEDER 2026, luego de una instancia de votación en redes sociales que contó con un importante acompañamiento de la comunidad.

El pasado viernes 30 de octubre se había informado que la crespense integraba el grupo de las 12 finalistas de este reconocimiento organizado por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER). A partir de allí, desde el Centro Comercial de Crespo se convocó a vecinos y allegados a ingresar a la publicación de Instagram y acompañar su candidatura con un «Me gusta».

La respuesta superó las expectativas y este domingo se confirmó que Rita consiguió avanzar a la última etapa del certamen, quedando entre las cinco seleccionadas por elección del público. La publicación reunió más de mil apoyos, reflejando el acompañamiento que recibió desde Crespo.

Una trayectoria comercial de dos décadas

La postulación de Rita Wagner surgió a partir de una elección realizada por el Centro Comercial de Crespo, que consideró distintos aspectos de su recorrido, entre ellos su trayectoria comercial, el desarrollo de su actividad, el crecimiento de su emprendimiento y los comienzos de su camino empresarial.

Con 20 años de trayectoria en el ámbito comercial, Wagner fue construyendo su recorrido a través de distintas etapas y espacios de trabajo, hasta alcanzar el desarrollo de un emprendimiento con espacio propio. Su historia fue considerada para representar a Crespo

en una distinción que busca reconocer a mujeres empresarias de Entre Ríos.

La postulación de Rita Wagner surgió a partir de una elección realizada por el Centro Comercial de Crespo

Agradecimiento a la comunidad

Desde el Centro Comercial de Crespo expresaron su agradecimiento a todas las personas que se sumaron a la convocatoria y acompañaron a la representante local con su apoyo en Instagram.

El respaldo recibido permitió que Rita Wagner avanzara a la instancia definitiva del Premio Mujer Empresaria FEDER 2026, llevando el nombre de Crespo a una nueva etapa de este reconocimiento provincial.