Mejoras en el Cementerio Católico de Crespo: electricidad, depósitos y estacionamiento

La comisión del Cementerio Católico de Crespo continúa desarrollando trabajos de mantenimiento, organización y mejoras en el predio, con el objetivo de brindar mejores condiciones a quienes concurren a visitar a sus seres queridos y garantizar el funcionamiento de las instalaciones.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el presidente de la comisión, Eduardo Haberkorn, explicó los alcances de las obras realizadas y se refirió a otros proyectos previstos para los próximos meses.

Construyeron nuevos espacios de depósito

Una de las mejoras recientes fue la construcción de dos espacios destinados al almacenamiento de herramientas y elementos que se utilizan habitualmente en el cementerio.

Haberkorn explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de liberar la capilla central, que se utilizaba parcialmente como depósito de distintos equipos, entre ellos la cureña para el traslado de féretros y el elevador empleado en esas tareas.

La capilla también es utilizada para la celebración de misas mensuales, por lo que la comisión buscaba mantenerla despejada y disponible para su finalidad religiosa.

En ese contexto, una empresa de Crespo vinculada a este tipo de construcciones se ofreció a realizar el trabajo, según destacó el presidente de la comisión.

Los nuevos espacios permitirán guardar, además, las sillas de ruedas que se ofrecen a las personas con dificultades para caminar, artículos de limpieza y otros elementos que anteriormente ocupaban parte de la oficina administrativa.

La obra contempla dos sectores separados por aproximadamente un metro y medio, una disposición que permite mantener libre el espacio donde se encuentra el pilar de electricidad y su distribución, para facilitar el acceso ante una eventual emergencia.

Si bien el cementerio cuenta con otros galpones para herramientas y elementos de trabajo, estos se encuentran ubicados hacia el fondo del predio. Los nuevos depósitos permitirán una mejor organización de los recursos de uso cotidiano.

Planificación para aprovechar el espacio disponible

Otro de los temas abordados fue la disponibilidad de nichos y la planificación del crecimiento del cementerio.

Haberkorn aclaró que los nichos viejos que se encuentran desocupados pueden volver a utilizarse o comercializarse, aunque algunos ya han sido adquiridos por particulares.

En relación con las ventas anticipadas, precisó que actualmente la modalidad contemplada por la comisión es la posibilidad de ofrecer al cónyuge sobreviviente un nicho contiguo al de la persona fallecida, para que ambos puedan permanecer juntos en el mismo sector.

Se trata de una alternativa que se ofrece a la persona, quien puede optar por adquirir ese espacio o no hacerlo.

El presidente también explicó que, cuando se detectan irregularidades o situaciones que requieren atención en tumbas —principalmente las ubicadas en tierra, aunque también puede ocurrir en nichos—, se colocan avisos para que los familiares se acerquen a la administración y regularicen la situación correspondiente.

En cuanto a la planificación a largo plazo, Haberkorn señaló que la comisión procura aprovechar de manera intensiva la superficie disponible, mediante la construcción de nichos.

La intención es anticiparse a posibles limitaciones de espacio y asegurar que el cementerio pueda continuar funcionando durante muchos años, sin depender exclusivamente de nuevas sepulturas en tierra.

Renovaron el sistema de distribución eléctrica

Entre los trabajos ya finalizados se encuentra la renovación de la instalación eléctrica del predio.

Según explicó Haberkorn a Estación Plus Crespo, anteriormente la distribución se realizaba mediante cables aéreos individuales, correspondientes a una instalación de muchos años de antigüedad.

El sistema fue reemplazado por cables preensamblados, una modalidad que permite organizar mejor el tendido eléctrico y mejorar las condiciones de seguridad en la distribución de la energía a través de las calles internas.

La intervención forma parte de las mejoras de infraestructura que se vienen realizando para mantener las instalaciones en condiciones adecuadas.

Acondicionaron un sector para estacionamiento

La comisión también trabaja junto con la Municipalidad de Crespo en el acondicionamiento de un terreno ubicado frente al cementerio, destinado al estacionamiento de vehículos.

Haberkorn explicó que el predio pertenece al municipio y que su disponibilidad está vinculada a las cesiones de terrenos previstas en las ordenanzas de loteo.

Por su ubicación, se consideró conveniente destinarlo a quienes concurren al cementerio, especialmente durante las jornadas de mayor afluencia.

El sector fue limpiado, ya que anteriormente había vehículos en desuso, y se colocaron pilotines de hormigón para delimitar el espacio. También se conservaron dos accesos: uno sobre calle La Pampa y otro sobre calle Misiones.

En cuanto al mantenimiento, el presidente de la comisión indicó que el corte del pasto se realiza con una motoguadaña, mientras se avanza en las tareas de acondicionamiento junto con el municipio.

El Vía Crucis se instalaría durante el verano

Finalmente, Haberkorn se refirió al proyecto de colocar un Vía Crucis dentro del cementerio, una iniciativa que comenzó a trabajarse durante el año pasado.

La intención inicial era inaugurar la obra durante la Cuaresma anterior, pero, por diferentes motivos, no fue posible concretarla en ese momento.

Ahora, la comisión proyecta instalarlo durante el próximo verano, con el propósito de inaugurar el recorrido en la próxima Cuaresma, en coincidencia con el Miércoles de Ceniza de 2027.

La propuesta permitirá contar con un espacio destinado a la reflexión y la oración dentro del predio, incorporando un recorrido religioso a las instalaciones del Cementerio Católico de Crespo.