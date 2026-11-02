La Paz: un hombre se quitó la vida durante un operativo por presunta captación sexual de un menor

Dos allanamientos realizados en La Paz, en el marco de una investigación por grooming, derivaron en el secuestro de dispositivos electrónicos y un arma de fuego. En uno de los domicilios, un hombre de 46 años fue encontrado sin vida antes de que pudiera concretarse la requisa.

Los procedimientos comenzaron a las 6.40 y respondieron a órdenes del Juzgado de Garantías N.º 8 de Quilmes, provincia de Buenos Aires. La causa investiga la presunta captación de una persona menor de edad por medios tecnológicos con fines sexuales y el acceso o suministro de material pornográfico.

Participaron efectivos de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz y de Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. También intervinieron Policía Científica y personal de la Comisaría Primera.

Qué encontraron en los domicilios

En la primera vivienda, los investigadores secuestraron un pendrive y una computadora portátil. Ambos dispositivos quedaron incorporados al procedimiento realizado por orden judicial.

En el segundo domicilio se incautaron un teléfono celular con su tarjeta SIM y el cargador. Además, los efectivos constataron la presencia de un módem Wi-Fi y realizaron una revisión técnica preliminar de una tarjeta de memoria de 2 GB.

Las medidas estuvieron orientadas a reunir elementos para la investigación sobre los hechos denunciados. El reporte policial no informó resultados sobre el contenido de los dispositivos examinados o secuestrados.

Investigan las circunstancias del fallecimiento

Según la información policial, al advertir la llegada de los efectivos y antes de que ingresaran, el hombre se habría encerrado en una habitación. Posteriormente fue encontrado sin vida, en un episodio que se investiga como un posible suicidio.

En el lugar se secuestró un revólver y trabajó personal de Policía Científica. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia y establecer las circunstancias de la muerte.

La investigación por grooming que motivó los allanamientos en La Paz quedó acompañada por las actuaciones correspondientes al fallecimiento. Hasta el momento, no se comunicaron conclusiones periciales ni se precisó la situación procesal de las personas vinculadas con los domicilios.