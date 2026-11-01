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Clausuraron una fiesta clandestina en Paraná que fue habilitada como cumpleaños de 15

La quinta tenía autorización para 140 personas, pero encontraron a más de 400 adolescentes. Según el reporte, pagaban entrada por QR e ingresaban con bebidas alcohólicas.
Policiales/Judiciales01 de noviembre de 2026

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Una fiesta en una quinta de Pedro Londero 1837, en Paraná, fue clausurada luego de que se constatara la presencia de más de 400 adolescentes, cuando la autorización municipal correspondía a un cumpleaños de 15 para 140 personas.

La intervención se produjo tras una alerta por una avalancha en el ingreso, según la información aportada sobre el procedimiento a Ahora. Al llegar, se verificó que la cantidad de asistentes superaba ampliamente la habilitada para el evento.

El reporte también señala que los adolescentes habían pagado una entrada mediante código QR y que ingresaban con conservadoras y bebidas alcohólicas en la quinta ubicada en calle Pedro Londero, entre Don Bosco y Fraternidad.

Ante esa situación, se dispuso el desalojo del público. La desconcentración se desarrolló sin inconvenientes y la situación quedó normalizada.

En el procedimiento intervino personal de Control Urbano, que labró el acta correspondiente.

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