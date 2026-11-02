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Paraná Campaña: 8° fecha del torneo “Mujeres”

El fútbol chacarero disputó un nuevo encuentro correspondiente al torneo clausura. 
Deportes02 de noviembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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crack primera femenino 2026_9

Durante el último sábado 31 de octubre, se disputó la 8° fecha correspondiente al torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la primera división femenina. En el encuentro destacado de la fecha, Academia Crack volvió a derrotar a Unión para mantener el liderazgo de su zona. 

Resultados - Fecha 8

Zona 1
Unión 1-2 Academia Crack
Cañadita 0-7 San Rafael
Viale FBC 3-0 Arsenal

Zona 2
Atl. María Grande 1-2 Litoral
Atl. Hernandarias 1-0 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 2-0 Independiente FBC

Zona 3
Juv. Sarmiento 0-4 Atl. Hasenkamp
Libres: Dep. Bovril y Juv. Unida

Posiciones

Zona 1
Academia Crack 21
San Rafael 18
Unión 15
Viale FBC 10
Arsenal 4
Cañadita 2

Zona 2
Litoral 24
Dep. Tuyango 12
Atl. María Grande 11
Independiente FBC 10
Atl. Hernandarias 8
Unión Agrarios 3

Zona 3
Juv. Unida 12
Dep. Bovril 7
Atl. Hasenkamp 7
Juv. Sarmiento 0

Próxima fecha (9°)

Zona 1
San Rafael - Unión
Arsenal - Academia Crack
Cañadita - Viale FBC

Zona 2
Litoral - Unión Agrarios
Dep. Tuyango - Atl. María Grande
Independiente FBC - Atl. Hernandarias

Zona 3
Juv. Unida - Dep. Bovril

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