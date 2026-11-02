Paraná Campaña: 8° fecha del torneo “Mujeres”

Durante el último sábado 31 de octubre, se disputó la 8° fecha correspondiente al torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la primera división femenina. En el encuentro destacado de la fecha, Academia Crack volvió a derrotar a Unión para mantener el liderazgo de su zona.

Resultados - Fecha 8

Zona 1

Unión 1-2 Academia Crack

Cañadita 0-7 San Rafael

Viale FBC 3-0 Arsenal

Zona 2

Atl. María Grande 1-2 Litoral

Atl. Hernandarias 1-0 Unión Agrarios

Dep. Tuyango 2-0 Independiente FBC

Zona 3

Juv. Sarmiento 0-4 Atl. Hasenkamp

Libres: Dep. Bovril y Juv. Unida

Posiciones

Zona 1

Academia Crack 21

San Rafael 18

Unión 15

Viale FBC 10

Arsenal 4

Cañadita 2

Zona 2

Litoral 24

Dep. Tuyango 12

Atl. María Grande 11

Independiente FBC 10

Atl. Hernandarias 8

Unión Agrarios 3

Zona 3

Juv. Unida 12

Dep. Bovril 7

Atl. Hasenkamp 7

Juv. Sarmiento 0

Próxima fecha (9°)

Zona 1

San Rafael - Unión

Arsenal - Academia Crack

Cañadita - Viale FBC

Zona 2

Litoral - Unión Agrarios

Dep. Tuyango - Atl. María Grande

Independiente FBC - Atl. Hernandarias

Zona 3

Juv. Unida - Dep. Bovril