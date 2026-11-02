Paraná Campaña: 8° fecha del torneo “Mujeres”
Durante el último sábado 31 de octubre, se disputó la 8° fecha correspondiente al torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la primera división femenina. En el encuentro destacado de la fecha, Academia Crack volvió a derrotar a Unión para mantener el liderazgo de su zona.
Resultados - Fecha 8
Zona 1
Unión 1-2 Academia Crack
Cañadita 0-7 San Rafael
Viale FBC 3-0 Arsenal
Zona 2
Atl. María Grande 1-2 Litoral
Atl. Hernandarias 1-0 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 2-0 Independiente FBC
Zona 3
Juv. Sarmiento 0-4 Atl. Hasenkamp
Libres: Dep. Bovril y Juv. Unida
Posiciones
Zona 1
Academia Crack 21
San Rafael 18
Unión 15
Viale FBC 10
Arsenal 4
Cañadita 2
Zona 2
Litoral 24
Dep. Tuyango 12
Atl. María Grande 11
Independiente FBC 10
Atl. Hernandarias 8
Unión Agrarios 3
Zona 3
Juv. Unida 12
Dep. Bovril 7
Atl. Hasenkamp 7
Juv. Sarmiento 0
Próxima fecha (9°)
Zona 1
San Rafael - Unión
Arsenal - Academia Crack
Cañadita - Viale FBC
Zona 2
Litoral - Unión Agrarios
Dep. Tuyango - Atl. María Grande
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Zona 3
Juv. Unida - Dep. Bovril