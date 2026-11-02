El Gobierno Provincial convocó a paritaria a los gremios docentes

El encuentro paritario se llevará a cabo el próximo martes 10 de noviembre a las 14 horas en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

La convocatoria oficial responde a la decisión del Poder Ejecutivo de dar continuidad al ámbito paritario y mantener el canal de diálogo abierto con el sector educativo para consensuar pautas salariales que atiendan las necesidades del escalafón.

Cabe recordar que la semana pasada la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) acercó una solicitud formal de apertura de paritarias. La entrega del pedido fue en el marco de la Escuela Itinerante que se realizó el jueves pasado en la Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná.