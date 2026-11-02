Paraná Campaña: se abrieron las semifinales

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña dio inicio a los encuentros correspondientes a las semifinales del certamen chacarero. En primera división, los visitantes se hicieron fuertes encaminando la serie de cara a la revancha en casa. En Sub 20, Unión Sacó ventaja como visitante y Cultural igualó como local. En Sub 17, Cultural y Unión no se sacaron diferencias.

Resultados Primera División

Unión Agrarios 2-3 Atl. María Grande

Litoral 1-2 Viale FBC

Resultados Sub 20

Unión Agrarios 0-1 Unión

Cultural 1-1 Arsenal

Resultados Sub 17

Cultural 0-0 Unión

Unión Agrarios 2-1 Litoral