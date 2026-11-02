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Paraná Campaña: se abrieron las semifinales

Se disputaron los encuentros de ida en las tres categorías mayores. Cultural y Unión tienen participación en Sub 20 y Sub 17. 
Deportes02 de noviembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Union sub 20_2026_11

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña dio inicio a los encuentros correspondientes a las semifinales del certamen chacarero. En primera división, los visitantes se hicieron fuertes encaminando la serie de cara a la revancha en casa. En Sub 20, Unión Sacó ventaja como visitante y Cultural igualó como local. En Sub 17, Cultural y Unión no se sacaron diferencias. 

Resultados Primera División
Unión Agrarios 2-3 Atl. María Grande
Litoral 1-2 Viale FBC

Resultados Sub 20
Unión Agrarios 0-1 Unión
Cultural 1-1 Arsenal

Resultados Sub 17
Cultural 0-0 Unión
Unión Agrarios 2-1 Litoral

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