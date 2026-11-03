La Liga Profesional confirmó la programación de la fecha 16: definición por la tabla anual y los playoffs

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma para disputar la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026, jornada que resolverá la coronación de la tabla general, las plazas clasificatorias a las copas continentales de 2027 y la conformación de los playoffs por el campeonato.

El fixture debió adecuarse de manera extraordinaria a los requerimientos de los organismos de seguridad frente a los dispositivos especiales montados por la visita del papa León XIV al país.

En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso unificar franjas horarias para asegurar la paridad deportiva de los equipos que pelean por el Campeón de Liga, las clasificaciones a las copas internacionales o los lugares en las llaves eliminatorias.

La apertura del telón se adelantará al jueves a partir de las 15 hs, cuando River visite en Mar del Plata al ya descendido Aldosivi con la premisa de sellar su ubicación en la etapa eliminatoria. El “Millonario” se ubica en la cuarta posición de la Zona B, ubicación que le otorgaría ventaja deportiva para definir en condición de local el cruce de octavos de final.

La jornada del viernes presentará una agenda cargada de resoluciones. En el primer turno (15.00), Barracas Central —que comparte puntuación con el equipo de Leo Ponzio, pero cuenta con diferencia de gol— intentará meterse en zona de Copa Sudamericana frente a un Racing, que llega sin chances matemáticas de pelear en ningún frente.

Posteriormente, desde las 19, tres cotejos en simultáneo definirán el Grupo A: Independiente recibirá a Deportivo Riestra buscando mantenerse a tiro de los puestos internacionales y en la búsqueda de asegurar su lugar en la próxima instancia, San Lorenzo jugará en el Pedro Bidegain ante un necesitado Platense, y Unión de Santa Fe se medirá frente a Vélez Sarsfield, que aspira a consolidarse en los primeros puestos y amarrar su boleto a la Copa Libertadores.

El sábado albergará el núcleo de la disputa por la tabla anual desde las 17.30 en simultáneo. Boca Juniors, líder del acumulado y segundo en su grupo, jugará en La Bombonera ante Defensa y Justicia; Argentinos Juniors, escolta general por menor diferencia goleadora, aguardará por Huracán en La Paternal; mientras que Rosario Central, a solo un punto de la primera posición, recibirá en el Gigante de Arroyito a Estudiantes de Río Cuarto.

Cronograma completo de la fecha 16 - Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi vs. River Plate

19.15: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Belgrano de Córdoba

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central vs. Racing Club

19.00: San Lorenzo vs. Platense

19.00: Independiente vs. Deportivo Riestra

19.00: Unión de Santa Fe vs. Vélez Sarsfield

22.00: Tigre vs. Sarmiento de Junín

22.00: Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15.00: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15.00: Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

17.30: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Domingo 8 de noviembre