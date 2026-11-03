FEMER suspendió la atención médica en internación a los afiliados de OSER por conflicto con honorarios

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) suspendió la atención médica en internación a afiliados de OSER desde este lunes 2 de noviembre, ante la falta de respuestas a los reclamos por descuentos en honorarios profesionales. La medida fue comunicada por el Círculo Médico del Departamento Paraná, que respaldó la decisión.

Según informó la entidad en un comunicado enviado a este medio, el conflicto se originó por débitos que consideró injustificados, aplicados sobre honorarios correspondientes a prestaciones médicas en internación facturadas durante junio y julio de 2026.

Desde FEMER señalaron que mantuvieron numerosas reuniones con representantes de la obra social para aclarar normas, unificar criterios, corregir errores en los sistemas y acordar la devolución de los importes retenidos. Sin embargo, aseguraron que no obtuvieron soluciones concretas.

Reclamos por pagos y aranceles médicos

La Federación Médica sostuvo que los descuentos provocaron un perjuicio económico directo a los profesionales que efectivamente brindaron las prestaciones. Además, advirtió que la situación se agravó por el atraso de los aranceles establecidos por OSER.

Ante la falta de respuestas al reclamo formalizado el 28 de octubre, FEMER notificó oficialmente la suspensión transitoria de las prestaciones médicas en internación, hasta que se avance en una solución al conflicto.

Por su parte, el Círculo Médico de Paraná acompañó la medida y reclamó respuestas urgentes para regularizar los pagos pendientes, resolver las diferencias existentes y restablecer la atención.

"La salud requiere responsabilidad, diálogo y compromisos que se cumplan", expresó la institución en su comunicado.

La suspensión anunciada alcanza específicamente a la atención médica en internación. La entidad no informó una fecha para el levantamiento de la medida.

Elonce