El regalo para mamá en 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mutual

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanza una promoción especial por el Día de la Madre para acompañar a sus socios al momento de elegir el regalo ideal, y brindar una alternativa de financiación accesible en una fecha de gran movimiento comercial.

La promoción contará con un monto máximo financiable de $600.000 por cuenta, y estará disponible para una gran variedad de rubros: indumentaria, calzado, tecnología, artículos para el hogar, perfumería, deportes y mucho más.

Lo que tenés que saber

Vigencia: del 9 al 19 de octubre de 2026.

Beneficio: 6 cuotas sin interés.

Monto límite: $600.000 por cuenta.

El Día de la Madre se celebra este año el domingo 18 de octubre, y la promoción de Tarjeta Mutual se extiende hasta el lunes 19, así que hay tiempo para recorrer y elegir la mejor opción.

Podés consultar cuáles son los más de 2.400 comercios participantes en online.mutualargentino.com.ar

*Promoción no válida para los rubros estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines. CFTNA: 0%.