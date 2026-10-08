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El regalo para mamá en 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mutual

Del 9 al 19 de octubre, los usuarios de Tarjeta Mutual podrán comprar en hasta 6 cuotas sin interés en más de 2.400 comercios adheridos de toda la región.
Empresariales08 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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tarjeta Mutual Argentino San Carlos

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanza una promoción especial por el Día de la Madre para acompañar a sus socios al momento de elegir el regalo ideal, y brindar una alternativa de financiación accesible en una fecha de gran movimiento comercial.

La promoción contará con un monto máximo financiable de $600.000 por cuenta, y estará disponible para una gran variedad de rubros: indumentaria, calzado, tecnología, artículos para el hogar, perfumería, deportes y mucho más.

Lo que tenés que saber

  • Vigencia: del 9 al 19 de octubre de 2026.
  • Beneficio: 6 cuotas sin interés.
  • Monto límite: $600.000 por cuenta.

El Día de la Madre se celebra este año el domingo 18 de octubre, y la promoción de Tarjeta Mutual se extiende hasta el lunes 19, así que hay tiempo para recorrer y elegir la mejor opción.
Podés consultar cuáles son los más de 2.400 comercios participantes en online.mutualargentino.com.ar

*Promoción no válida para los rubros estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines. CFTNA: 0%.

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