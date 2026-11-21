La investigación del presunto femicidio seguido de suicidio en Paraná registró nuevos avances este sábado, luego del hallazgo de dos personas sin vida en una vivienda ubicada en calles Ramón Pichón Sánchez y Benjamín Victorica, en barrio Belgrano. El segundo jefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría, confirmó a Elonce que el informe preliminar de autopsia estableció que la agente policial Fedra Pratti, de 25 años, falleció antes que su pareja, Johann Martínez, de 36 años.

El funcionario explicó que las actuaciones continúan bajo la dirección del fiscal Laureano Dato, de la Unidad de Delitos Complejos. Los investigadores analizan elementos recolectados en la vivienda, realizan entrevistas y revisan cámaras de seguridad para reconstruir las circunstancias de ambas muertes.

“Se siguen ofreciendo elementos a la Fiscalía, recabando entrevistas y analizando diferentes cámaras de seguridad. Tenemos un informe preliminar de autopsia donde se confirma que la funcionaria policial falleció antes que el masculino”, reveló Santamaría.

El segundo jefe de Homicidios confirmó que el informe forense preliminar identificó una lesión provocada por un disparo de arma de fuego en la cabeza.

El hallazgo se produjo el viernes, alrededor de las 20:30, cuando personal de la Comisaría Sexta y de la División 911 acudió al domicilio después de recibir un pedido de intervención.

Según explicó Santamaría, la alerta surgió por la preocupación del padre de Fedra Pratti, quien había intentado comunicarse con su hija sin obtener respuesta. Ante esa situación, solicitó que efectivos policiales se acercaran a la vivienda para verificar qué ocurría.

“Tomamos conocimiento a través de personal de Comisaría Sexta y de la División 911, que fueron los primeros en hacerse presentes en el lugar, producto del llamado del padre de la funcionaria”, relató. Los uniformados no recibieron respuesta al llamar a la puerta, aunque advirtieron que el aire acondicionado permanecía encendido. Con autorización de los familiares presentes, ingresaron al inmueble y encontraron a las dos personas sin signos vitales.