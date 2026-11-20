-Carlos Sigvardt, promotor de la Educación Emocional-

Esta semana, los proyectos de ley para incorporar la "Educación Emocional" en la currícula escolar de Entre Ríos, volvieron a estar sobre la mesa; dado que se retomó el debate en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

El avance fue celebrado por Carlos Sigvardt, educador, y uno de los principales impulsores de esta iniciativa en la provincia, además de permanente capacitador en la temática. En un extenso diálogo con Estación Plus Crespo, afirmó: "Hace 2 años se presentó el proyecto para su tratamiento, llevado al recinto por las diputadas Mariana Bentos y Susana Pérez. Ahora hay otros legisladores que también tienen una idea parecida, a favor de la implementación de la educación emocional en Entre Ríos, y es algo que abre expectativas positivas. En este tema hay un interés superior, que es el de los niños. Entonces, no importa el partido político, sino que prime el mancomunar esfuerzos para que sea una realidad. Quienes adherimos, estamos muy contentos y entusiasmados de que se vuelva a tratar. Ojalá se convierta en Ley".

El valor de los padres

Carlos Sigvardt explicó que "la autoestima de un niño se fortalece con un papá. Si papá dice 'esto que estás haciendo me gusta', el chico tiene la seguridad de que va por buen camino. La afectividad de la madre es muy necesaria, es muy interesante en lo que aporta, es el cobijo emocional de un niño. Pero para hacerlo crecer en su autoestima, la palabra positiva del padre es determinante. Llegará a la adolescencia y ese chico no aceptará cualquier cosa que le quieran imponer, porque estará seguro de sí mismo".

En tal sentido, vinculó: "Por supuesto, la escuela tiene que apoyar esto, y el proyecto de Educación Emocional conlleva capacitación y un desarrollo paulatino".

Temas a analizar en la "Hora de Educación Emocional"

Aventuró que de producirse, tendría efectos directos en temas que aún son desafíos pendientes, como "el manejo de la angustia, la vulnerabilidad a las adicciones, el acoso escolar", entre otros. Asimismo, analizó: "Hay una preponderancia por mostrarse socialmente como líder. Mucha valoración de lo estético. Y a veces, cuando no se entiende lo que conlleva eso, el sistema límbico se acelera y sólo quieren hacerse notar. Los chicos en el afán de hacerse notar, dañan a otros. Tenemos mucho que enseñar en ese sentido, en que todos podemos estar bien y podemos tener líderes positivos para todos. Para ello, debemos conocer nuestras emociones. Cuándo me siento triste, por qué. Y en esto hay que también trabajar con los padres, los docentes, los dirigentes deportivos, todos los que se contactan de algún modo con ese niño o adolescente".

Sigvardt indicó que a la hora del contenido áulico no pueden faltar aspectos como "prevención en salud mental. Prevenir siempre es 'mucho más barato' que tratar cualquier problemática. Conocer esto que los autores llaman 'la generación ansiosa', a aquellos que nacieron del 2010 a esta parte, con una pantalla permanente. Actúan con un mecanismo que es 'no sé lo que quiero, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya'. Sucede que con las aplicaciones y los contenidos virtuales, hay tanto para elegir, que tener a disposición tantas opciones genera una ansiedad, como ocurre en las redes sociales".

"Este espacio ayuda a descubrir que escuchar es algo maravilloso. Sin celular, sin nada más que mirarse a los ojos, con un tiempo determinado, y empáticamente. Sin juzgar. Prestando atención a lo que otra persona necesitaba decirme. Dándole un consejo, solo si me lo pide. Sin ponerle valoración, porque el problema que tiene un niño, para el adulto puede ser una pavada, pero para él es su mundo, lo es todo, quizás lo más importante de su día. Necesita tener alguien de confianza a quien contarle, sino se lo guarda, y busca salidas que no son las adecuadas".

"En los talleres para padres, enseñamos las estrategias para escuchar. Si se mandó una macana, mi hijo me lo cuenta, no exploto enseguida -y para eso hay que estar preparado emocionalmente-. Le digo 'te agradezco que me cuentes'. Esto tiene que ser así, cuando se comportó bien o mal. Si no me gustó lo que hizo, cuando estoy calmado y con un marco de charla tranquila, le digo 'cuando estés en otra situación así, esto no lo hagas más'. Es muy efectivo", apuntó.

El especialista señaló que es fundamental comprender cómo funciona el cerebro. En tal sentido, ejemplificó: "Los chicos sobreviven a nuestro sistema escolar. No aprenden mucho, sobreviven: estudian a la noche, no mucho antes -porque la memoria es episódica-; completan a la mañana la evaluación, y a la tarde ya comienzan a olvidar ese contenido. Una pérdida de tiempo fantástica. Sucede porque no aprendieron cosas que les interese, que atraviesen sus emociones y que les sirva para la vida".

Haciendo extensivo el campo de alcance, Sigvardt sostuvo: "Detrás de las reacciones violentas que vemos a diario, hay una carencia para regular nuestras propias emociones. Por eso hay que conocerse, poder definir claramente lo que me pasa, para aprender a procesar cada uno de los sentimientos. Nuestra lengua castellana es muy rica y marcan las estadísticas, que las personas adultas utilizamos 17.000 vocablos. Sin embargo, nuestros adolescentes utilizan 300 a 400 vocablos, y casi ninguno tiene que ver con lo emocional. Pero con esa acotada cantidad se comunican, obviamente no es suficiente. Los papás deben aprender a poder establecer un diálogo, usar preguntas abiertas que no limiten las respuestas a un 'si' o 'no'. Justamente está de moda 'me da cringe', que en inglés quiere decir 'vergüenza ajena'. Para un adolescente la vergüenza es un dolor emocional, que nace en el no estar seguro de mí mismo".

La ludopatía. Otro tema que para Sigvardt es esencial que se incluya. "Hoy está todo tan accesible, que un chico lleva el casino en el bolsillo. Cuando no pueden manejar esa situación, empieza una angustia profunda, que si no tienen una persona de confianza a quién contarle, las cosas se complican. Como en todos los aspectos, la confianza es vital, y es binaria, ¿te tengo o no te tengo confianza? si se pierde, es muy difícil volver a recuperarla. Si no hay un ser a quien contarle, queda rumeando la preocupación y hace daño. Algunas veces esa herida sale hacia afuera con una violencia y nadie comprende cómo pasó".

Por último, marcó la superación del miedo entre los temas primordiales. "Cuanto más rápido enfrentamos aquello a lo que tememos, más rápido se disipa. Es una estrategia emocional, que si el chico la aprende desde pequeño, va a ser valiente. No porque no tenga miedo, sino porque se va a atrever a enfrentar ese obstáculo".

Expectativas por la sanción legislativa

"La Inteligencia Emocional comienza en el 2000, con Daniel Goleman. La educación es a veces muy lenta para incorporar actualizaciones o lo que se necesita, lo que la realidad demanda. Eso ha ocurrido con este tema. Otras provincias lo han incorporado, como Corrientes, Misiones, Salta, Chaco y Tucumán, e incluso tiene media sanción en provincia de Buenos Aires", comentó el especialista, dando dimensión de la presencia conceptual a nivel nacional.

Sigvardt defendió que "la Educación Emocional es perfectamente compatible con la Educación Sexual Integral, porque tiene en sus ramas de análisis a los vínculos, los sentimientos y emociones. Justamente, para poder vincularme con los demás, para poder desarrollarme en un contexto sano, necesito conocerme a mí mismo emocionalmente, y ahí aparece la importancia de la Educación Emocional. Es fundamental incorporar esta herramienta en estos tiempos", aseguró.