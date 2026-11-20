Los trabajadores de Enfermería reclamaron salarios dignos este viernes durante el XVIII Congreso Entrerriano de Enfermería y IX Encuentro de Estudiantes, desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La protesta se realizó frente a autoridades provinciales, mediante carteles, aplausos y cánticos.

La manifestación ocurrió mientras funcionarios del Ministerio de Salud exponían ante un auditorio integrado por casi 400 trabajadores y estudiantes del sector.

En el escenario se encontraban Dora Gómez, jefa del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud; Martín José María Nani, director general de Enfermería de Entre Ríos; y Daniel Valentinuz, secretario de Salud provincial.

La protesta interrumpió una exposición

Varias decenas de trabajadores aprovecharon la presencia de las autoridades para expresar sus demandas laborales. “Salarios dignos” fue una de las principales consignas que se escucharon durante la manifestación, pudo conocer Elonce.

Los carteles esbozaban los reclamos del sector, entre ellos, “salarios dignos”; “paguen títulos de grado”; “no a las 160 horas”; y “código por atención en salud mental”, entre otros.

En medio de los reclamos, Dora Gómez intentó dirigirse a los asistentes, pero los cánticos y aplausos impidieron que pudiera desarrollar su intervención durante los primeros minutos.

El episodio quedó registrado en un video que mostró a los manifestantes con carteles mientras expresaban sus pedidos frente a los funcionarios provinciales.

La protesta se produjo en el marco de una jornada destinada a reunir a profesionales y estudiantes de Enfermería de distintos puntos de Entre Ríos, que participaron de las actividades del congreso provincial.

Elonce