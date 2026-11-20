La reunión paritaria de estatales prevista para este jueves no llegó a buen puerto, y por segunda jornada consecutiva fracasa la negociación entre el gobierno y los gremios.

Tras la suspensión del encuentro del martes, se supo que UPCN decidió retirarse del lugar, alegando demoras. Ante este panorama, la provincia decidió levantar la negociación y suspenderla.

Desde ATE se mostraron sorprendidos por la actitud de ambas partes y manifestaron su voluntad de sostener la instancia, según afirmaron a AHORA. “No hay voluntad de hacer la paritaria”, fueron las palabras de Oscar Muntes, secretario de ATE, tras el encuentro fallido.

Mientras tanto, se ratificó que los salarios de noviembre tendrán un incremento del 4%, en sintonía con la oferta que había hecho el gobierno.