La contracción del sector privado formal continúa dejando secuelas en el tejido productivo del país y de la provincia. De acuerdo con el último informe elaborado por la Consultora Politikon Chaco en base a los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Entre Ríos registró en agosto de 2026 un total de 16.403 empresas empleadoras activas.

Esta cifra marca una caída interanual del 3,3% en comparación con el mismo mes de 2025, lo que se traduce en la desaparición o baja formal de 539 firmas en el distrito en el término de un año.

El retroceso acumulado

El impacto es aún más evidente al contrastar los datos actuales con el escenario previo al cambio de gestión de finales de 2023. En noviembre de ese año, Entre Ríos contaba con 17.099 empresas empleadoras.

El retroceso acumulado en este período alcanza el 7,2%, lo que implica que la provincia ya perdió 1.235 empresas empleadoras en menos de tres años.

El contexto nacional y regional

A nivel nacional, la tendencia contractiva es generalizada y no da tregua: el total de empresas empleadoras en el sector privado llegó a 475.685 en agosto, experimentando una caída interanual del 2,9% (-14.241 firmas) y encadenando 30 meses consecutivos de descensos.

Dentro del mapa de las 24 jurisdicciones del país, Neuquén se consolida como la excepción: es la única provincia que exhibe un leve incremento interanual (+0,1%) y una mejora desde noviembre de 2023 (+1,9%).

El resto de los distritos presenta números en rojo. En el NEA y la región centro, las caídas interanuales muestran realidades complejas: Misiones encabeza las bajas en la zona con un desplome del 7,8%, seguida por Corrientes (-4,9%), Chaco (-4,9%), Santa Fe (-2,7%) y Córdoba (-4,3%).

Entre Ríos, con su retracción del 3,3%, se ubica en la franja media-alta de las caídas provinciales.

Si se mide la pérdida desde noviembre de 2023, el 7,2% de caída sitúa a la provincia por encima del promedio nacional de contracción en ese tramo (6,3%).

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