El Hospital Lister recibió un autoanalizador de química clínica y un ecógrafo doppler

En virtud de mejorar la calidad de atención y las prestaciones, el Hospital Dr. Joseph Lister de Seguí incorporó dos nuevos equipos destinados a fortalecer los servicios de diagnóstico y mejorar la capacidad de respuesta del establecimiento. Se trata de un autoanalizador de química clínica y un ecógrafo, cuya adquisición representó una inversión provincial de 67.462.400 pesos.

Uno de los equipos es un autoanalizador clínico automático, destinado al servicio de Laboratorio. El dispositivo fue adquirido por el Ministerio de Salud por un monto de 42.962.400 pesos, mediante la Licitación Pública Nº 12/26, correspondiente a la Orden de Compra Nº 26/26. Su incorporación permitirá fortalecer los procesos de análisis bioquímicos y optimizar el trabajo del equipo de salud en el procesamiento de muestras.

Por otra parte, el establecimiento incorporó un ecógrafo rodante Doppler, adquirido mediante la Licitación Privada Nº 11/26 y la Orden de Compra Nº 31/26, por un monto de 24.500.000 pesos. Se trata de un equipo de uso general que permitirá ampliar y facilitar la realización de estudios en distintas especialidades, como cardiología, diagnóstico vascular, abdominal, obstetricia, ginecología, urología y pediatría. Asimismo, cuenta con transductores específicos para diferentes aplicaciones y tecnología de procesamiento de imágenes, lo que brinda mayor versatilidad para la evaluación de los pacientes.

Al respecto, la directora del hospital, Tania Leguizamón, sostuvo: "La incorporación de estos dos equipos representa un salto de calidad para nuestro establecimiento y es el resultado de las gestiones que venimos realizando para fortalecer los servicios y mejorar la atención que brindamos a la comunidad. En el Laboratorio, el nuevo autoanalizador nos permite procesar hasta 360 determinaciones por hora, agilizar los tiempos de respuesta, aumentar la capacidad de trabajo y obtener resultados con mayor precisión y seguridad".

"El nuevo ecógrafo amplía las prestaciones del servicio de Diagnóstico por Imágenes, tanto por la calidad de sus imágenes como por las distintas aplicaciones y funciones que incorpora. Esto nos permitirá realizar estudios más precisos y oportunos, evitar demoras vinculadas a derivaciones hacia otros establecimientos y contribuir a descomprimir el sistema de salud, ya que anteriormente las ecografías doppler las teníamos que derivar al Hospital San Martín de Paraná. Estamos muy agradecidos con todo el equipo por su compromiso diario; estas mejoras son fruto de un trabajo conjunto para seguir ofreciendo una atención de mayor calidad a nuestra comunidad", cerró Leguizamón.

Cabe indicar que el hospital atiende a pacientes de Seguí como así también de Aldea Eigenfeld y Don Cristobal 2da como así también del ejido rural.