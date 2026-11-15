Fijan un nuevo feriado y se avecina otro fin de semana largo en noviembre

De acuerdo con el esquema vigente establecido por la Ley 27.399, la fecha patria —que originalmente cae el viernes 20— se traslada al lunes 23 en todo el territorio argentino, conformando un nuevo descanso extendido.

La medida garantiza que aquellos trabajadores que deban prestar servicios durante ese lunes, deberán percibir el pago doble de la jornada, según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo.

Por qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

La efeméride evoca la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 sobre las aguas del río Paraná, reseñó Minuto Uno. En aquella jornada, las tropas de la Confederación Argentina —en clara inferioridad numérica y de armamento— resistieron heroicamente el avance de una poderosa escuadra anglo-francesa que pretendía navegar los ríos interiores sin autorización nacional.

La fecha fue instituida oficialmente en el calendario argentino en 1974 mediante la sanción de la Ley 20.770, tras una iniciativa impulsada por el historiador José María Rosa.