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Enfrentamiento en Ruta Nacional 168: vecinos reclaman mejores condiciones para los evacuados

Tensión a la altura de la Fuente de la Cordialidad, en Santa Fe. La Policía e Infantería intervinieron y hubo un detenido.
Información General13 de noviembre de 2026

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Un grupo de vecinos de Alto Verde se manifestó sobre la Ruta 168, en el ingreso a la ciudad de Santa Fe, para reclamar mejores condiciones para las personas evacuadas y alojadas en módulos habitacionales del Centro Integral de Asistencia N°1, ubicado en la entrada al distrito costero. Hubo enfrentamientos, balas de goma y un detenido.

Violento enfrentamiento entre efectivos de Infantería y los vecinos que intentan cortar la ruta 168: hay un detenido.
Luego los vecinos que protagonizaron la protesta comenzaron a retirarse del lugar. Aire de Santa Fe registró cómo al menos seis o siete personas se alejaron a bordo de una camioneta blanca.
La secuencia llamó la atención porque los manifestantes subieron al vehículo y se retiraron en dirección a Alto Verde, sin ingresar al centro de asistencia integral donde están alojadas las familias evacuadas. Las imágenes del móvil de Aire, permitieron seguir el recorrido de la camioneta y constatar que continuó su camino.
La situación concluyó con la detención, para restablecer diálogo con las autoridades.

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