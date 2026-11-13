Enfrentamiento en Ruta Nacional 168: vecinos reclaman mejores condiciones para los evacuados
Información General13 de noviembre de 2026
Tensión a la altura de la Fuente de la Cordialidad, en Santa Fe. La Policía e Infantería intervinieron y hubo un detenido.
Un grupo de vecinos de Alto Verde se manifestó sobre la Ruta 168, en el ingreso a la ciudad de Santa Fe, para reclamar mejores condiciones para las personas evacuadas y alojadas en módulos habitacionales del Centro Integral de Asistencia N°1, ubicado en la entrada al distrito costero. Hubo enfrentamientos, balas de goma y un detenido.
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