Enfrentamiento en Ruta Nacional 168: vecinos reclaman mejores condiciones para los evacuados

Luego los vecinos que protagonizaron la protesta comenzaron a retirarse del lugar. Aire de Santa Fe registró cómo al menos seis o siete personas se alejaron a bordo de una camioneta blanca.

La secuencia llamó la atención porque los manifestantes subieron al vehículo y se retiraron en dirección a Alto Verde, sin ingresar al centro de asistencia integral donde están alojadas las familias evacuadas. Las imágenes del móvil de Aire, permitieron seguir el recorrido de la camioneta y constatar que continuó su camino.