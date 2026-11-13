SIDECREER podrá descontar cuotas de los adelantos de haberes

El Gobierno de Entre Ríos autorizó a Sidecreer a utilizar un nuevo código de descuento sobre los haberes de empleados públicos provinciales y jubilados, destinado exclusivamente al cobro de cuotas correspondientes a adelantos de haberes otorgados por la entidad.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 3454, publicado en el Boletín Oficial.

La disposición establece que los descuentos podrán alcanzar hasta el 40% del remanente de los haberes, una vez aplicadas las deducciones correspondientes a los códigos de descuento Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3, según el orden previsto por la normativa provincial.

El nuevo mecanismo fue solicitado por el Sistema de Crédito de Entre Ríos S.A. (SIDECREER) para instrumentar el cobro de las cuotas de adelantos de haberes a agentes activos y pasivos de la administración provincial.

El artículo primero del decreto otorga a SIDECREER un código específico para descontar directamente de los recibos de haberes las cuotas correspondientes a los adelantos otorgados a empleados públicos y jubilados provinciales.

El nuevo código será independiente del utilizado para la tarjeta

El decreto también dispuso que el nuevo código de descuento funcionará de manera independiente del Código Nº 412, que SIDECREER utiliza actualmente para las operaciones vinculadas con su tarjeta de crédito, consignó El Once.

Según los fundamentos de la medida, a la que accedió Elonce, la separación permitirá identificar, administrar y controlar de manera diferenciada los descuentos correspondientes a ambas operatorias.

Por lo tanto, los descuentos por consumos de la tarjeta de crédito y aquellos destinados al cobro de cuotas por adelantos de haberes tendrán códigos distintos.

Quiénes estarán a cargo de su implementación

El artículo cuarto faculta al Ministerio de Economía y Servicios Públicos y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos a dictar las normas complementarias necesarias para implementar el nuevo sistema.

Ambos organismos podrán realizar las adecuaciones correspondientes al régimen vigente de ordenamiento y prioridad de los descuentos sobre los haberes provinciales.

La identificación numérica del nuevo código será asignada por los organismos competentes, según lo establecido en el decreto.