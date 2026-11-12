Hallan el cuerpo del hombre buscado en islas de Diamante
Policiales/Judiciales12 de noviembre de 2026Estación Plus Crespo
Lamentable desenlace para la búsqueda del diamantino que desapareció cuando trasladaba hacienda.
El personal policial que participaba del operativo de búsqueda desplegado en isla Las Liebres del Pre-Delta, concluyó en el mediodía de hoy, con un doloroso resultado.
"Se localizó sumergido en las aguas circundantes, el cuerpo sin vida de la persona buscada, siendo José Hernández -de 49 años de edad-, vecino de Diamante", confirmó a Estación Plus Crespo la Jefatura.
El pedido de localización estaba vigente desde anoche, luego que desapareciera de la superficie del agua mientras realizaba tareas rurales.
Concluidas las diligencias periciales, el Ministerio Público Fiscal dispuso que sus restos fueran entregados a la familia, para posterior inhumación.
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