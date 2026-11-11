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León XIV se despidió de la Argentina: "Este país desde ahora tiene dos Papas"

Tras partir rumbo a Perú, el Pontífice agradeció el recibimiento durante su visita y aseguró que se sintió “como en casa”.
Nacionales11 de noviembre de 2026

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El papa León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje de agradecimiento publicado en sus redes sociales, luego de partir rumbo a Perú, y destacó el cariño con el que fue recibido durante su visita apostólica al país.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el Pontífice en su publicación.

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En ese sentido, León XIV dejó una frase que vinculó su historia con la del país y la de su antecesor: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió, en referencia a Francisco, nacido en Buenos Aires, y a su propio vínculo con los argentinos tras la visita.

Además, llamó a mantener la unidad religiosa y pidió continuar rezando unos por otros. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, sostuvo.

¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, concluyó el Papa, quien inició su viaje hacia Perú luego de finalizar su agenda en el país.

Agencia NA

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