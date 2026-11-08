En su discurso en Argentina, el papa León XIV pidió por una "economía al servicio de las personas"

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, y dio inicio a una visita apostólica sin precedentes de tres días en el país, marcando el primer viaje de un pontífice al país en 39 años.

El Santo Padre aterrizó en suelo argentino a las 16:30 tras su paso por Uruguay y fue recibido formalmente en Aeroparque por el presidente Javier Milei, la cancillería y las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.



León XIV junto a Milei en Aeroparque.

La llegada de León XIV despierta una gran expectativa pastoral e institucional, en un recorrido que contará con un fuerte despliegue de seguridad, gestos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y convocatorias masivas en CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Tras su llegada, el Papa se dirigió a la Plaza San Martín para rendir homenaje ante el monumento al Prócer de la Patria, y luego asistió a Casa Rosada para una audiencia protocolar con Milei.

Tras ello, encabezó su primer acto público formal en el Palacio Libertad, donde ofreció un mensaje a autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

En su discurso, el Sumo Pontífice destacó que "la democracia se ejerce en la capacidad de reconocer y respetar a quien piensa distinto" y sostuvo que "la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía".

Y amplió: "Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños".

El Papa señaló que una condición elemental para el bienestar de las familias es "poder vivir del propio trabajo, que permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la Patria".En ese marco, planteó la necesidad de estimular la iniciativa privada y de procurar que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades.Su referencia comprendió a las familias que soportan incertidumbre, los desocupados y los adultos mayores que contribuyeron durante años a construir la sociedad. También mencionó a quienes, pese a tener una ocupación, enfrentan problemas para sostener sus hogares.

Además, el Pontífice señaló "cuánto puede crecer un pueblo cuando las diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro". Y agregó: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad".

En su discurso, el Papa llamó a defender la democracia, hizo énfasis en "convivir en las diferencias" y reclamó fortalecer la educación y el cuidado a los ancianos y a los discapacitados.

El Pontífice también se refirió a los avances tecnológicos, con especial atención a la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la medicina, la educación, la producción y la investigación, consignó Cadena3.

Señaló que esas herramientas tienen capacidad para transformar profundamente la vida humana y que su utilización exige considerar tanto sus consecuencias como las responsabilidades de quienes deciden cómo aplicarlas. Y sostuvo que "el desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura.

En su reflexión sobre los desafíos compartidos, convocó a fortalecer la cooperación sudamericana y los espacios de colaboración frente a problemas que exceden las fronteras de un solo Estado.

La agenda pastoral de León XIV se centrará especialmente en la cercanía con las periferias y la contención social. En este contexto, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad, y se reunirá en la cárcel de Devoto para escuchar el testimonio de 70 personas privadas de libertad. Además, se programó un encuentro con representantes del mundo laboral, sindicalistas y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Las celebraciones eucarísticas multitudinarias también serán un eje central de esta visita apostólica. El Papa presidirá misas masivas al pie del Monumento a los Españoles en el barrio porteño de Palermo, en el predio de la Federación Argentina de Aviones en la ciudad de Córdoba y en la Basílica de Luján, este último punto será el cierre de su recorrido el próximo miércoles.

Con una estimación oficial de que más de siete millones de personas se movilizarán durante los días de la visita, el Poder Ejecutivo nacional ha puesto en marcha un operativo de seguridad sin precedentes. Este plan, coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de un Comando Unificado, involucrará a cerca de 50.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas, además de contar con el apoyo permanente de la cápsula de custodia de la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.