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Esperando a Soledad Pastorutti, abrió la noche clausura de la Fiesta Nacional de la Avicultura

El concurso del "Pollo al Disco Solidario" y otros tantos atractivos, se están desarrollando en el predio ferial.
Crespo08 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Desde la apertura del evento, se advirtió una mayor concurrencia que en las noches previas, acrecentando las expectativas de un exitoso cierre de la edición N° 32 de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

También en este atardecer, se inició el 2° Concurso de ‘Pollo al Disco Solidario’, en el sector de show gastronómicos. Mientras que, la premiación será a las 23:25 en el escenario principal.

A las 22:00 llegará Juan Manuel Bilat, a las 22:40 actuarán Los del Gualeyán y el broche de oro será a las 23:55 con Soledad Pastorutti.

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