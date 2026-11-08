Esperando a Soledad Pastorutti, abrió la noche clausura de la Fiesta Nacional de la Avicultura

Desde la apertura del evento, se advirtió una mayor concurrencia que en las noches previas, acrecentando las expectativas de un exitoso cierre de la edición N° 32 de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

También en este atardecer, se inició el 2° Concurso de ‘Pollo al Disco Solidario’, en el sector de show gastronómicos. Mientras que, la premiación será a las 23:25 en el escenario principal.

A las 22:00 llegará Juan Manuel Bilat, a las 22:40 actuarán Los del Gualeyán y el broche de oro será a las 23:55 con Soledad Pastorutti.