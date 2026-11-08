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El Polaco: "La gente de Entre Ríos nos da mucho cariño y volvemos a casa muy felices"

En su paso por Crespo, el cantante agradeció el respaldo del público desde hace más de 20 años y anticipó sus nuevos proyectos. Una multitud cantó sus temas.
Crespo08 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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"Estamos muy ansiosos con la banda por tocar, es una Fiesta hermosa, así que feliz, feliz, y listo para darlo todo", anunció El Polaco a Estación Plus Crespo, a minutos de subir al escenario, y agregó: "Esta presentación hace paso por todos nuestros temas, tiene una selección de los repertorios, un poquito de todo". Asimismo, marcó que nunca pueden faltar canciones como "Hermano mío; En este mundo; Deja de llorar; y Por qué te fuiste".

"Somos una banda que, gracias a Dios, desde el 2006 hasta ahora no paramos nunca. Hemos tocado en todos lados, estuve en realitys, siempre fuimos muy inquietos", y acotó: "Gracias por aguantarme estos casi 21 años que vamos a cumplir de carrera, y siempre que venimos a esta provincia, para nosotros es un placer. La gente de Entre Ríos nos da mucho cariño y volvemos a casa muy felices".

"Voy a grabar un álbum nuevo, en realidad, ya lo terminé de grabar y, es paso a paso. Creo que después de la pandemia, aprendimos a no pensar tanto en el futuro, sino en el momento, y vivirlo con amor", señaló de cara al 2027.

Y justamente, plantado en su presente comentó: "La verdad que cierro el 2026 de diez, me metí en otro desafío, que es boxear. Ya ahora, en un par de semanas. Es algo nuevo, me tiene loco esto, porque casi a los 40 años me meto en esto y me estoy preparando con todo, para dar lo mejor ese sentido también".

El Polaco cantó ante una multitud en la Fiesta Nacional de la Avicultura y sobre sus próximos compromisos dijo: "Tengo después un show en Paraná. Mañana domingo estamos en Buenos Aires; toda la semana que viene hacemos shows en Buenos Aires; y las dos semanas próximas en Neuquén".

WhatsApp Image 2026-11-08 at 03.39.36Espectacular show de "El Polaco" en la noche central de la FNA

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