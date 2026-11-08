Tres heridos en tremendo choque de motos en Crespo
Crespo08 de noviembre de 2026Estación Plus Crespo
Las unidades involucradas quedaron encimadas entre sí.
En la noche de este sábado, se produjo una fuerte colisión en la intersección de Ramírez y Rodríguez Peña.
Estación Plus Crespo pudo constatar que había sido protagonizada por una moto 150 cc y una moto 110 cc, revistiendo ambas daños materiales de consideración.
Los respectivos conductores y un acompañante, fueron derivados por el servicio de emergencias hasta un centro asistencial, para recibir la atención pertinente.
En el lugar, efectivos de Policía Científica practicaron las pericias de rigor, que contribuirán a establecer la forma y circunstancias de la lesiones sufridas por los motociclistas.
-AMPLIAREMOS-
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