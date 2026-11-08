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Tres heridos en tremendo choque de motos en Crespo

Las unidades involucradas quedaron encimadas entre sí.
Crespo08 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En la noche de este sábado, se produjo una fuerte colisión en la intersección de Ramírez y Rodríguez Peña.

Estación Plus Crespo pudo constatar que había sido protagonizada por una moto 150 cc y una moto 110 cc, revistiendo ambas daños materiales de consideración.

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Los respectivos conductores y un acompañante, fueron derivados por el servicio de emergencias hasta un centro asistencial, para recibir la atención pertinente.

En el lugar, efectivos de Policía Científica practicaron las pericias de rigor, que contribuirán a establecer la forma y circunstancias de la lesiones sufridas por los motociclistas.

-AMPLIAREMOS-

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