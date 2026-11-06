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Automovilista chocó contra un poste en camino vecinal que une Estación Sosa y Tabossi

A raíz del siniestro, tres mujeres fueron hospitalizadas en María Grande.
Policiales/Judiciales06 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En horas del mediodía de este viernes, la policía tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en un camino vecinal que une Estación Sosa con Tabossi.

Por causas que se tratan de establecer, una mujer de 24 años -que conducía un automóvil Chevrolet Corsa-, e iba acompañada por una menor de 12 años y otra mujer de 53, perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de luz.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que como consecuencia del siniestro, las tres ocupantes resultaron con golpes y fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de María Grande, para su correspondiente atención médica. 

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