Automovilista chocó contra un poste en camino vecinal que une Estación Sosa y Tabossi
Policiales/Judiciales06 de noviembre de 2026Estación Plus Crespo
A raíz del siniestro, tres mujeres fueron hospitalizadas en María Grande.
En horas del mediodía de este viernes, la policía tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en un camino vecinal que une Estación Sosa con Tabossi.
Por causas que se tratan de establecer, una mujer de 24 años -que conducía un automóvil Chevrolet Corsa-, e iba acompañada por una menor de 12 años y otra mujer de 53, perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de luz.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que como consecuencia del siniestro, las tres ocupantes resultaron con golpes y fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de María Grande, para su correspondiente atención médica.
Últimas noticias en Estación Plus
El Xeneize se impuso 1-0 en la Bombonera con un gol de Enner Valencia en tiempo agregado y terminó por encima de Rosario Central.
Fervor azul y oro en el centro de Crespo: Boca campeón de la Tabla Anual
Estación Plus CrespoCrespo07 de noviembre de 2026
Hinchas xeneises celebraron en la zona céntrica, que el equipo de Rodolfo Arruabarrena haya conseguido el primer gran objetivo de la temporada.
Te puede interesar
Volcó un acoplado en el playón de una estación de servicios
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales07 de noviembre de 2026
Ocurrió en Paraná. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. ¿Cómo sucedió?
Motociclista lesionado al chocar con un camión en cercanías a Colonia Ensayo
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales07 de noviembre de 2026
El siniestro se produjo sobre la Ruta 11, siendo ambos conductores oriundos de localidades de la zona. El herido fue derivado a Paraná.
Sergio Urribarri va a juicio por enriquecimiento ilícito junto al empresario Cardona HerrerosPoliciales/Judiciales06 de noviembre de 2026
El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, rechazó todos los planteos de la defensa de Sergio Urribarri y el empresario Diego Cardona Herreros, remitiendo la causa a juicio oral
Fuerte choque de autos próximo al acceso a Aldea Protestante
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales05 de noviembre de 2026
Tres ocupantes fueron trasladados desde el siniestro en Ruta 11 hasta la guardia del Hospital San José.
Homicidio en Paraná: un hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza durante una peleaPoliciales/Judiciales05 de noviembre de 2026
Un hombre de 46 años murió tras recibir un golpe durante una discusión en Churruarín y Güiraldes. El autor del hecho, de 65 años fue detenido.
Un adolescente de 17 años apuñaló a su padrastro en el tórax y fue detenido
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales04 de noviembre de 2026
Un adolescente de 17 años fue aprehendido tras ser señalado como autor de un ataque con cuchillo contra su padrastro en Gualeguaychú. La víctima sufrió una herida penetrante en el tórax y fue hospitalizada, aunque se encontraba fuera de peligro.
Más visto hoy en Estación Plus
Luis Pablo Schönfeld
Estación Plus CrespoNecrológicas03 de noviembre de 2026
Con muchos atractivos y el show de Turf, esta noche empieza la Fiesta Nacional de la Avicultura
Estación Plus CrespoCrespo06 de noviembre de 2026
El predio ferial, ubicado en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, ya muestra un gran despliegue y colorido, para recibir a miles de visitantes en cada jornada.
Héctor Eduardo Gross (Acordeonista Nuevos Waigandt)
Estación Plus CrespoNecrológicas06 de noviembre de 2026
Rogelio Frigerio: "Crespo es una ciudad que tiene todo lo que nosotros queremos representar"
Estación Plus CrespoCrespo06 de noviembre de 2026
El gobernador de Entre Ríos encabezó la apertura de la Fiesta Nacional de la Avicultura, junto a Marcelo Cerutti y Mariela Gallinger. Destacó que "cuando hay contratiempos, siempre los productores avícolas se caen y se vuelven a levantar. Siguen apostando e invirtiendo".
Con el corte de cintas, quedó inaugurada la 32° Fiesta Nacional de la Avicultura
Estación Plus Crespo06 de noviembre de 2026
Autoridades municipales, provinciales y nacionales dieron inicio formal a las tres noches de celebración, donde Crespo y su microregión exhiben su potencial productivo y económico.
Automovilista chocó contra un poste en camino vecinal que une Estación Sosa y Tabossi
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales06 de noviembre de 2026
A raíz del siniestro, tres mujeres fueron hospitalizadas en María Grande.