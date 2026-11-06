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Con el corte de cintas, quedó inaugurada la 32° Fiesta Nacional de la Avicultura

Autoridades municipales, provinciales y nacionales dieron inicio formal a las tres noches de celebración, donde Crespo y su microregión exhiben su potencial productivo y económico.
06 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Alrededor de las 19:45, Marcelo Cerutti -presidente municipal-, y Mariela Gallinger -presidenta de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura-, acompañados por parte del gabinete crespense, legisladores provinciales y nacionales, como así también referentes productivos; llevaron adelante el momento simbólico que en cada edición da rienda a la festividad: el tradicional corte de cintas.  

"Quiero agradecer la presencia del gobernador, siempre atento y cumpliendo con Crespo", señaló el intendente Cerutti a Estación Plus Crespo, y agregó: "Es la fiesta de la ciudad. Tenemos números artísticos nacionales, pero también tenemos a los nuestros y de la región. No queremos perder la esencia de esta Fiesta, nuestra vidriera para la producción, el trabajo, y la innovación, que van de la mano con la avicultura. Mostramos también nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro deporte -la semana pasada con la Maratón-, entonces es una Fiesta que disfrutamos entre todos".

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Por su parte, Gallinger apuntó a Estación Plus Crespo: "Es una fiesta amplia, porque la avicultura tiene una gran cadena de valor. En estos tres días, nos proponemos mostrarle a la Argentina y al mundo, que en Entre Ríos se produce el más del 50% de toda la producción nacional. Eso nos llena de orgullo, y a la vez responsabilidad, porque debemos mantener el nivel de tecnología y seguir avanzando. En esta gran muestra se va a ver mucho de robótica, y de inteligencia artificial. También es importante que se verá la interacción que tenemos desde la Asociación con las Universidades, que es uno de los pilares fundamentales, porque las carreras que hoy proponen son necesarias para la avicultura. Apostamos a seguir creciendo y para ello necesitamos mucho más profesionales. Es una tarea linda también, el acompañarnos desde la formación y así demostramos lo que somos capaces de lograr", afirmó.

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