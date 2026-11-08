Espectacular show de "El Polaco" en la noche central de la FNA

En medio de una noche fría, pero bajo un cielo completamente estrellado, la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura concretó su jornada central. Desde las 1:15 y hasta las 2:10, frente al escenario mayor se concentró el público para disfrutar de un espectáculo 100% cumbiero.

El repertorio concentró una seguidilla de sus mejores temas, que con efectos pyro -bolas de fuego-, fog machine -lanza humo- y confeti -papelitos-, hicieron explotar las emociones de sus seguidores y todo el público presente.

Durante la noche, además, dejaron su repertorio musical en el escenario principal: Maravillas Alemanas, Sinergia Folk – Academia de Danzas Femenina, La Triple E, Herencias Alemanas, Sin Código y Pont a bailar.

Mientras que, en la "Peña Joven" actuaron: Meli Exner, Valentina Osorio, Generación Folclore, Somos Rock, Los del Quincho, Bettina Exner, Te Re Suena y DJ Santi Schneider.