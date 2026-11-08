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Espectacular show de "El Polaco" en la noche central de la FNA

Durante una hora, el consagrado artista de cumbia desplegó energía y repasó éxitos, que le dieron un gran cierre a la velada. Entre efectos pyro, fog machine y confeti, todo el público acompañó sus hits. 
Crespo08 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En medio de una noche fría, pero bajo un cielo completamente estrellado, la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura concretó su jornada central. Desde las 1:15 y hasta las 2:10, frente al escenario mayor se concentró el público para disfrutar de un espectáculo 100% cumbiero.

publico

Polaco

El repertorio concentró una seguidilla de sus mejores temas, que con efectos pyro -bolas de fuego-, fog machine -lanza humo- y confeti -papelitos-, hicieron explotar las emociones de sus seguidores y todo el público presente.  

papel

papelitos

Durante la noche, además, dejaron su repertorio musical en el escenario principal: Maravillas Alemanas, Sinergia Folk – Academia de Danzas Femenina, La Triple E, Herencias Alemanas, Sin Código y Pont a bailar.

Mientras que, en la "Peña Joven" actuaron: Meli Exner, Valentina Osorio, Generación Folclore, Somos Rock, Los del Quincho, Bettina Exner, Te Re Suena y DJ Santi Schneider.

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