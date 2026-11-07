Volcó un acoplado en el playón de una estación de servicios

Con un grito agónico de gol, Boca se consagró Campeón de Liga -VIDEO-Deportes07 de noviembre de 2026
El Xeneize se impuso 1-0 en la Bombonera con un gol de Enner Valencia en tiempo agregado y terminó por encima de Rosario Central.
En horas de la mañana de este sábado, efectivos de Comisaría 11ª de la capital entrerriana, intervinieron en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de avenida Larramendi y calle Estrada.
Confirmaron a Estación Plus Crespo que se trataba del vuelco del acoplado de un camión, dentro de una estación de servicio. Según manifestó el conductor -un hombre de 68 años-, al intentar realizar una maniobra de giro en U, perdió el control del acoplado, provocando su vuelco.
Se realizaron tareas en el lugar para reubicar el acoplado y normalizar la situación.