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Volcó un acoplado en el playón de una estación de servicios

Ocurrió en Paraná. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. ¿Cómo sucedió?
Policiales/Judiciales07 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En horas de la mañana de este sábado, efectivos de Comisaría 11ª de la capital entrerriana, intervinieron en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de avenida Larramendi y calle Estrada.

Confirmaron a Estación Plus Crespo que se trataba del vuelco del acoplado de un camión, dentro de una estación de servicio. Según manifestó el conductor -un hombre de 68 años-, al intentar realizar una maniobra de giro en U, perdió el control del acoplado, provocando su vuelco.

Se realizaron tareas en el lugar para reubicar el acoplado y normalizar la situación.

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