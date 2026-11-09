google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Cómo es la agenda de León XIV este lunes en Buenos Aires

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, y dio inicio a una visita apostólica sin precedentes de tres días en el país, marcando el primer viaje de un Pontífice al país en 39 años.  
Nacionales09 de noviembre de 2026

¿Querés ver más noticias nuestras en Google? googleMarcanos como fuente preferida

3b433f9c-bf99-44ff-a90c-a6897ceefe59

El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo a las 16:33, en un avión de Aerolíneas Argentinas desde Montevideo y vivió su primera jornada en el país, recordó Cadena3. Este lunes 9 de noviembre será una de las jornadas más significativas de la visita.

El pontífice comenzará la mañana en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir una misa multitudinaria en Palermo.

Cronograma:

9.15: Visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: Santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16.10: Encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17.30: Reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: Celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales de la Argentina en la Catedral Metropolitana.

19.45: Cena con los obispos en la residencia del Arzobispado.

La misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles se perfila como uno de los momentos centrales de la visita papal.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo