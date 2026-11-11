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Paraná Campaña: fecha 9 para los más chicos

Durante el último sábado 7, se desarrolló la anteúltima fecha de la fase regular correspondiente al torneo organizado para Sub 11, Sub 13 y Sub 15. 
Deportes11 de noviembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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sarmiento futbol infantil 2026_11

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña desarrolló la fecha 9 del torneo clausura organizado para las categorías formativas. Los encuentros tuvieron lugar el último sábado 7 de noviembre. 

Resultados Sub 11

Zona 1
Dep. Tabossi 1-1 Sarmiento Rojo
Unión Verde 3-1 Cultural Celeste
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2
Arsenal 2-1 Seguí FBC
Cañadita 0-0 Viale FBC
Cultural Blanco 4-1 Unión Blanco

Zona 3
Litoral 1-0 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 0-3 Atl. María Grande
Independiente FBC 3-0 Atl. Hernandarias

Zona 4
Atl. Hasenkamp 4-1 Unión FC
Sauce de Luna 0-11 Juv. Sarmiento
Juv. Unida 1-1 Dep. Bovril

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Blanco 21
Dep. Tabossi 14
Cultural Celeste 8
Unión Verde 5
Sarmiento Rojo 2

Zona 2
Cultural Blanco 27
Arsenal 18
Unión Blanco 13
Cañadita 9
Viale FBC 8
Seguí FBC 2

Zona 3
Atl. María Grande 23
Litoral 21
Independiente FBC 15
Unión Agrarios 8
Atl. Hernandarias 4
Dep. Tuyango 3

Zona 4
Atl. Hasenkamp 25
Juv. Sarmiento 18
Juv. Unida 14
Dep. Bovril 13
Unión FC 9
Sauce de Luna 0

Resultados Sub 13

Zona 1
Dep. Tabossi 1-0 Sarmiento Rojo
Unión Verde 2-1 Cultural Celeste
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2
Arsenal 9-0 Seguí FBC
Cañadita 0-8 Viale FBC
Cultural Blanco 2-1 Unión Blanco

Zona 3
Litoral 0-0 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 0-0 Atl. María Grande
Independiente FBC 2-0 Atl. Hernandarias

Zona 4
Atl. Hasenkamp 2-0 Unión FC
Sauce de Luna 2-1 Juv. Sarmiento
Juv. Unida 2-0 Dep. Bovril

Posiciones 

Zona 1
Sarmiento Blanco 17
Dep. Tabossi 12
Unión Verde 10
Sarmiento Rojo 6
Cultural Celeste 6

Zona 2
Arsenal 25
Cultural Blanco 18
Viale FBC 17
Unión Blanco 14
Seguí FBC 1
Cañadita 1

Zona 3
Atl. María Grande 20
Litoral 17
Dep. Tuyango 16
Unión Agrarios 14
Independiente FBC 9
Atl. Hernandarias 0

Zona 4
Atl. Hasenkamp 21
Dep. Bovril 18
Juv. Unida 18
Sauce de Luna 8
Juv. Sarmiento 8
Unión FC 4

Resultados Sub 15

Zona 1
Dep. Tabossi 0-7 Sarmiento Rojo
Unión Verde 1-4 Cultural Celeste
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 2
Arsenal 2-1 Seguí FBC
Cañadita 0-2 Viale FBC
Cultural Blanco 0-0 Unión Blanco

Zona 3
Litoral 0-2 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 1-1 Atl. María Grande
Independiente FBC 3-2 Atl. Hernandarias

Zona 4
Atl. Hasenkamp 2-0 Unión FC
Sauce de Luna 3-0 Juv. Sarmiento
Juv. Unida 0-1 Dep. Bovril

Posiciones

Zona 1
Cultural Celeste 19
Sarmiento Blanco 15
Sarmiento Rojo 12
Unión Verde 7
Dep. Tabossi 0

Zona 2
Viale FBC 21
Unión Blanco 21
Cultural Blanco 20
Arsenal 10
Seguí FBC 2
Cañadita 1

Zona 3
Litoral 19
Dep. Tuyango 17
Atl. María Grande 17
Unión Agrarios 14
Atl. Hernandarias 6
Independiente FBC 3

Zona 4
Atl. Hasenkamp 23
Sauce de Luna 20
Dep. Bovril 18
Juv. Sarmiento 11
Unión FC 4
Juv. Unida 1

Próxima fecha (10° - Última de la fase regular)

Zona 1
Sarmiento Rojo - Unión Verde
Cultural Celeste - Sarmiento Blanco
Libre: Dep. Tabossi

Zona 2
Viale FBC - Cultural Blanco
Seguí FBC - Cañadita
Unión Blanco - Arsenal

Zona 3
Atl. Hernandarias - Litoral
Unión Agrarios - Dep. Tuyango
Atl. María Grande - Independiente FBC

Zona 4
Juv. Sarmiento - Juv. Unida
Dep. Bovril - Atl. Hasenkamp
Unión FC - Sauce de Luna

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