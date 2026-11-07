Con un grito agónico de gol, Boca se consagró Campeón de Liga -VIDEO

Pero cuando parecía que ya no había tiempo para más, apareció a los 96 minutos Valencia para aprovechar un insólito rebote que dio el arquero rival Matías Borgogno, mandar la pelota al fondo de la red y así darle el título a Boca, que volvió a gritar campeón luego de tres años y medio.

Con este resultado, Boca finalizó primero en la tabla anual con 63 puntos, uno más que su escolta, que terminó siendo Rosario Central. Además, el "Xeneize" terminó en la Zona A del Torneo Clausura con 33 puntos para alcanzar la línea del líder Instituto de Córdoba.

Enner Valencia desató la locura en la Bombonera

Boca buscó el triunfo durante todo el encuentro, pero se encontró con un rival que resistió y con una actuación destacada del arquero Borgogno, quien respondió ante los distintos intentos del local.

La impaciencia comenzó a sentirse en las tribunas y también en el equipo a medida que avanzaban los minutos sin poder romper el cero. Arruabarrena movió el banco y sumó alternativas ofensivas para intentar quedarse con los tres puntos.

Cuando el empate parecía sentenciado, llegó la jugada decisiva. Después de un centro y una pelota que quedó boyando dentro del área, Enner Valencia apareció para definir con el arco a su disposición y marcar el 1-0 en el tiempo agregado.

El tanto permitió que Boca superara a Rosario Central por una unidad y celebrara el campeonato de la Tabla Anual ante una Bombonera colmada.