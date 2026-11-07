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Con un grito agónico de gol, Boca se consagró Campeón de Liga -VIDEO-

El Xeneize se impuso 1-0 en la Bombonera con un gol de Enner Valencia en tiempo agregado y terminó por encima de Rosario Central. 
Deportes07 de noviembre de 2026

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Pero cuando parecía que ya no había tiempo para más, apareció a los 96 minutos Valencia para aprovechar un insólito rebote que dio el arquero rival Matías Borgogno, mandar la pelota al fondo de la red y así darle el título a Boca, que volvió a gritar campeón luego de tres años y medio.

Con este resultado, Boca finalizó primero en la tabla anual con 63 puntos, uno más que su escolta, que terminó siendo Rosario Central. Además, el "Xeneize" terminó en la Zona A del Torneo Clausura con 33 puntos para alcanzar la línea del líder Instituto de Córdoba.

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Enner Valencia desató la locura en la Bombonera

Boca buscó el triunfo durante todo el encuentro, pero se encontró con un rival que resistió y con una actuación destacada del arquero Borgogno, quien respondió ante los distintos intentos del local.

La impaciencia comenzó a sentirse en las tribunas y también en el equipo a medida que avanzaban los minutos sin poder romper el cero. Arruabarrena movió el banco y sumó alternativas ofensivas para intentar quedarse con los tres puntos.

Cuando el empate parecía sentenciado, llegó la jugada decisiva. Después de un centro y una pelota que quedó boyando dentro del área, Enner Valencia apareció para definir con el arco a su disposición y marcar el 1-0 en el tiempo agregado.

El tanto permitió que Boca superara a Rosario Central por una unidad y celebrara el campeonato de la Tabla Anual ante una Bombonera colmada.

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