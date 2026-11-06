Básquetbol: Unión volvió al triunfo en Paraná

La Asociación Paranaense de Básquetbol, tuvo continuidad en el torneo clausura organizado para la primera división masculina. En la capital provincial, Unión derrotó a Libertador San Martín por 68-65.

El primer cuarto comenzó parejo y Unión pudo sacar ventajas tras los primeros 5 minutos para culminar ganando 20-11. En el segundo, San Martín se acercó en el marcador, pero Unión pudo sacar ventaja nuevamente para llegar al descanso largo 9 puntos arriba (35-26).

En el reinicio, Unión llegó a estar ganando por 15 puntos, pero a través de una gran efectividad desde el perímetro, San Martín achicó diferencias para llegar al último segmento perdiendo por 7 (47-54). En el último período, San Martín pasó a ganar 58-57, pero Unión nuevamente pudo ponerse por encima y terminar ganando por 3 puntos (68-65).

Formaciones

San Martín (65): Augusto Martínez, Brian Rouge (24), Alejandro Robledo (3), Marcos Barbaglia (7), Máximo Sánchez (5), Julio Montórfano (6), Valentín Martínez (4), Jerónimo Rochi (3), Bruno Caminos (7), Emiliano Cabrera (2), Joaquín Arredondo (1), Santiago Favrat (3). DT: Leonardo Regner.

Unión (68): Manuel Robles (3), Martín Porrchneg, Álvaro Pereyra (14), Martiniano Morales (2), Fantino Wagner, Santiago Gelroth, Alfredo Mercado (8), Francisco Folmer (5), Alan Hainze (28), Juan Manuel Copetti (1) y Alan Cardozo (7). DT: Juan Gastaldo.

Posiciones

Rowing 13

Unión 12

Patronato 12

San Martín 11

Recreativo 8

Estudiantes 8

Olimpia 8

Ciclista 7

Sionista 6

Paracao 6

Quique 6

Talleres 5