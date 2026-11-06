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Básquetbol: Unión volvió al triunfo en Paraná

Por una nueva fecha del torneo clausura organizado por la Asociación Paranaense, el elenco crespense venció a San Martín 68-65. 
Deportes06 de noviembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Union basquet masculino 2026_10

La Asociación Paranaense de Básquetbol, tuvo continuidad en el torneo clausura organizado para la primera división masculina. En la capital provincial, Unión derrotó a Libertador San Martín por 68-65. 

El primer cuarto comenzó parejo y Unión pudo sacar ventajas tras los primeros 5 minutos para culminar ganando 20-11. En el segundo, San Martín se acercó en el marcador, pero Unión pudo sacar ventaja nuevamente para llegar al descanso largo 9 puntos arriba (35-26). 

En el reinicio, Unión llegó a estar ganando por 15 puntos, pero a través de una gran efectividad desde el perímetro, San Martín achicó diferencias para llegar al último segmento perdiendo por 7 (47-54). En el último período, San Martín pasó a ganar 58-57, pero Unión nuevamente pudo ponerse por encima y terminar ganando por 3 puntos (68-65).

Formaciones

San Martín (65): Augusto Martínez, Brian Rouge (24), Alejandro Robledo (3), Marcos Barbaglia (7), Máximo Sánchez (5), Julio Montórfano (6), Valentín Martínez (4), Jerónimo Rochi (3), Bruno Caminos (7), Emiliano Cabrera (2), Joaquín Arredondo (1), Santiago Favrat (3). DT: Leonardo Regner. 

Unión (68): Manuel Robles (3), Martín Porrchneg, Álvaro Pereyra (14), Martiniano Morales (2), Fantino Wagner, Santiago Gelroth, Alfredo Mercado (8), Francisco Folmer (5), Alan Hainze (28), Juan Manuel Copetti (1) y Alan Cardozo (7). DT: Juan Gastaldo. 

Posiciones

Rowing 13
Unión 12
Patronato 12
San Martín 11
Recreativo 8
Estudiantes 8
Olimpia 8
Ciclista 7
Sionista 6
Paracao 6
Quique 6
Talleres 5

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