Buscaban a un hombre y hallaron un cadáver en un basural: 3 detenidos

Un pedido de localización podría terminar con un tremendo desenlace, de confirmarse la hipótesis policial. Con mucha angustia se aguardan los resultados científicos.

En las primeras horas de la noche del domingo, la policía de Diamante inició un operativo para dar con la localización de un vecino de la zona rural de Isletas. Se confirmó a Estación Plus Crespo que el buscado es un hombre de 64 años de edad, quien reside solo en una vivienda de ese distrito, y cuyos familiares lo han visto por última vez hace algunos días.

Los agentes investigativos con directivas del Ministerio Público Fiscal, reunieron diversos indicios y entrecruzaron datos para dar con su paradero. Se implementó un rastrillaje, con canes de rastreo, y también drones de la División de Técnicas Especiales de la Policía.

En la mañana de este lunes feriado, las tareas de exploración se centraron en un sector de la planta de reciclaje de residuos de Diamante. Supo Estación Plus Crespo, que los agentes policiales hallaron el cadáver de una persona mayor de edad, cuyos restos fueron trasladados por Bomberos Zapadores hacia la Morgue Judicial de Oro Verde.

Se busca poder determinar fehacientemente su identidad, y también establecer las formas y circunstancias del deceso; y una vez concluido ello, poder ratificar o descartar si se trata de la persona buscada.

En simultáneo, los efectivos siguieron con diversas diligencias, obteniendo elementos de sospecha que llevaron a requerir del Juzgado de Garantías, el allanamiento y requisa de tres viviendas de Diamante.

Este mediodía, se realizó la incautación de elementos probatorios que serán sometidos a pericias, y también la detención de tres hombres: dos de 40 años y uno de 21, que fueron trasladados hacia la Alcaidía Policial. Guardarían relación con el proceso investigativo, que está en pleno desarrollo en la tarde de este lunes.