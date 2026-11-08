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Agredió a su ex pareja, huyó y terminó detenido

Efectivos de Diamante pudieron localizar al acusado. Tiene 29 años.
Policiales/Judiciales08 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En la madrugada de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante, que se encontraba realizando patrullaje de prevención en los barrios, identificó a un joven en Av. Pte. Alfonsin y Cortada Airaldi, pudiendo comprobar que hacía escasos minutos había huido desde una vivienda, en calle Chacabuco, donde reside su ex pareja.

Se indicó a Estación Plus Crespo que, conforme las averiguaciones pudieron conocer que había agredido a la mujer, incumpliendo con las medidas judiciales que posee por violencia de género. 

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se ordenó la detención del sujeto, siendo un vecino de Diamante, de 29 años de edad. Fue trasladado a Alcaidía Policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia, por el delito de Desobediencia Judicial.

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